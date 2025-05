1Mobile: dati e 5G mai così accessibili prima d’ora con questa offerta

Al giorno d’oggi è un dettaglio che sicuramente non bisogna trascurare quando si parla della nostra vita digitale, ovviamente rappresentato dall’offerta Attiva all’interno del nostro numero telefonico, la promozione disponibile mensilmente infatti è essenziale poiché ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale in ogni momento e deve dunque mettere a disposizione dati, minuti ed SMS in quantità in modo da poter arrivare alla fine del mese, senza nessun tipo di preoccupazione.

Ovviamente ogni utente deve scegliere la propria offerta in maniera oculata in modo da riuscire a soddisfare tutte le proprie esigenze sotto questo punto di vista, qui in Italia per fortuna i cataloghi di offerte telefoniche non mancano dal momento che i vari provider disponibili cercano di competere per conquistare la fetta più grossa del mercato e dunque mettono a disposizione cataloghi davvero vasti e ricchi di opzioni.

Un provider che sicuramente può rappresentare un’ottima scelta sotto questo punto di vista è sicuramente 1Mobile, l’operatore infatti, da diverso tempo garantisce cataloghi ricchi di possibilità a prezzi davvero competitivi, recentemente sul suo sito ufficiale ha messo a disposizione una nuova offerta che ribadisce questo concetto, scopriamo insieme che cosa offre.

Tutto in quantità

L’offerta in questione garantisce chi decide di attivarla l’ 200 GB di traffico dati in connettività 5G con Verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta a un costo di cinque euro per il primo mese e poi costerà 7,99 € al mese a partire dal secondo, ma non è tutto, l’offerta infatti è dedicata sia a coloro che attivano un nuovo numero sia coloro che effettuano la portabilità e quest’ultima è completamente gratuita indipendentemente dall’operatore di provenienza, Per il resto, l’offerta ha un costo di attivazione che ammonta a 10 € che però include il costo della Sim e della sua ricezione.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale per procedere all’attivazione online.