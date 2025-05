Whatsapp luogo pericoloso: questa truffa svuota il conto con un messaggio

A quanto pare, d’ora in avanti durante l’utilizzo di tutti i giorni di WhatsApp dovrete prestare un po’ più di attenzione, i truffatori infatti stanno contribuendo a rendere ‎WhatsApp un luogo meno sicuro rispetto al passato dal momento che stanno diffondendo le loro truppe online direttamente all’interno della chat multimediale istantanea, questo switch è avvenuto a causa di una presa di coscienza dei truffatori che li fatti rendere conto che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio rispetto agli SMS o all’e-mail poiché permette ad entrare in contatto con molte più persone, dettaglio che ovviamente fa aumentare in modo direttamente proporzionale anche le probabilità di successo.

Di conseguenza, anche qui in Italia il fenomeno delle truffe online si è spostato su WhatsApp colpendo tantissime utenti, recentemente è entrata in circolazione una nuova truffa che sfrutta per l’appunto questo principio, quest’ultima utilizza WhatsApp e non solo, sfrutta anche le videochiamate disponibili all’interno dell’applicazione per non lasciare via di scampo alla vittima che ci casca, scopriamo insieme come funziona in modo da non cascarci e ed evitare ripercussioni per il nostro conto corrente, il quale rappresenta tuttora il bottino preferito dei truffatori.

La truffa svuota conto corrente

La nuova truffa è entrata in circolazione da molti mesi in Italia sfrutta WhatsApp e nello specifico esordisce con un messaggio inviato dai truffatori alla vittima all’interno del quale quest’ultima viene avvisata di una comunicazione urgente da ricevere direttamente dalla propria banca che però può essere recapitata solo attraverso una video chiamata a, questa urgenza fa abbassare la guardia la vittima che dunque accetterà di effettuare la video chiamata a per poi essere convinta ad attivare la condivisione schermo e infine ad effettuare il login all’interno della propria pagina personale Internet banking, ciò consentirà ai truffatori di carpire le credenziali per poi effettuare il login in autonomia e svuotare il conto corrente a suon di bonifici.