Samsung Galaxy Tab al 48% di sconto su Amazon con S Pen GRATIS

I tablet Android hanno subito un andamento altalenante nelle vendite nel corso degli ultimi anni, ma fortunatamente sono riusciti ad uscire da un periodo particolarmente buio, grazie alla crescita che aziende come Samsung sono state in grado di impartire. Uno dei prodotti di maggiore successo dell’ultimo periodo resta sicuramente essere il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), dispositivo che oggi viene scontato del 48% da parte di Amazon.

Il modello attualmente in promozione prevede una configurazione iniziale molto buona, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (che in questo caso può essere incrementata con l’ausilio di una microSD), passando per il processore octa-core, con frequenza di clock massima a 2,4GHz, capace di garantire più che discrete prestazioni generali. Il display è un TFT LCD con risoluzione di 1200 x 200 pixel, con 224 ppi ed un rapporto schermo/corpo dell’81,6%.

Non perdetevi le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis che vi aspettano in esclusiva assoluta solo sul canale Telegram dedicato.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: offerta imperdibile su Amazon

Ottima promozione a disposizione di tutti gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) può essere vostro con un risparmio del 48% rispetto al prezzo iniziale di 359 euro, in questo modo si arriverà a spendere solamente 187 euro per il suo acquisto definitivo. L’ordine è da effettuare collegandovi qui.

Nessun prodotto trovato.

Audio e comparto fotografico

I plus di questo dispositivo sono chiaramente molteplici e non si fermano solo alle specifiche indicate fino ad ora, ma passano anche per la fotocamera posteriore da 8 megapixel, con capacità di realizzare scatti a 8 megapixel e video a 1080p (e 30fps), passando poi per un sensore anteriore da 5 megapixel (grandangolare). Gli speaker sono stereo realizzati in collaborazione con AKG, anche se è comunque presente il jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie esterne.