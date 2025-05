Truffa e soldi scomparsi: ecco cosa sta succedendo con un messaggio pericolosissimo

Le truffe sono diventate pane quotidiano per diversi utenti, ai quali molto spesso non si accorgono di quello che sta succedendo è dunque ci cascano. L’ennesima truffa infatti sta avendo luogo in queste ore con un messaggio che qualcuno avrebbe già visto in passato ma che improvvisamente sarebbe tornato di moda.

Truffa che parla di investimenti: ecco il messaggio che potrebbe fregarvi da un momento all’altro

Sono stati tantissimi i messaggi che hanno girato in queste ore tra le caselle di posta elettronica ma uno su tutti starebbe prendendo il sopravvento. Il testo in basso infatti potrebbe diventare improvvisamente un problema per chiunque, in quanto fa credere di poter accedere ad una piattaforma di investimenti gratis e in sicurezza totale.

“Gentile Cliente,

Grazie per continuare a utilizzare i servizi di Fidelity Investments.

A partire dal 1° maggio 2025, la U.S. Securities and Exchange Commission ha introdotto Termini e Condizioni rivisti per il Trading di Titoli. Di conseguenza, sono stati aggiornati anche i Termini di Utilizzo dei nostri servizi online. Al momento dell’accesso alla nostra piattaforma online, verrà visualizzata una schermata di conferma contenente informazioni importanti, tra cui l’Avviso di Utilizzo del Sito Web.

Questa modifica potrebbe influire sulle modalità di utilizzo dei nostri servizi: si invita pertanto a consultare i dettagli al link riportato di seguito e a fornire il proprio consenso.

Per aumentare la sicurezza del proprio account, si raccomanda vivamente di attivare l’autenticazione a due fattori (2FA).

Informazioni sulla Schermata di Conferma:

Scadenza per la Conferma: 30 giugno 2025

Azione richiesta: Esaminare e accettare i Termini di Utilizzo del Sito Web

Per verificare il proprio account, fare clic sul link sottostante per accedere alla pagina di conferma“.

Messaggi di questo genere dunque vanno segnalati e relegati alla casella spam. Evitate di cliccare sui link e ovviamente non scaricati alcun tipo di allegato in quanto potrebbe essere fatale.