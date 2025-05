Google modifica il Play Store: ecco cosa cambia

Il Play Store si prepara a una trasformazione. Google, durante la recente conferenza I/O 2025, ha mostrato le prime immagini del nuovo design del suo negozio digitale. Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico. Ma di una vera e propria riprogettazione dell’esperienza d’uso della piattaforma. L’obiettivo dell’ azienda è quello di provare a rendere il Play Store più accattivante, leggero e capace di suscitare emozioni. L’interfaccia attuale infatti, pur essendo funzionale, viene spesso percepita come impersonale. Il nuovo stile punta invece a un’interazione visiva più intensa, grazie a contenuti multimediali a schermo intero, categorie personalizzate e caroselli orizzontali.

Google cambia lo stile del Play Store

Tali cambiamenti interessano in modo particolare la home page dell’app, che si presenterà più fluida e meno rigida. Immagini e video occuperanno la larghezza totale dello schermo, mentre le sezioni dedicate ai suggerimenti saranno più curate e specifiche. Google sembra così voler stimolare l’utente non solo a cercare un’app, ma anche a scoprire novità inaspettate, in un ambiente che invoglia alla navigazione. Tutto ciò con uno stile grafico ispirato al Material 3 Expressive, che unisce semplicità e modernità, senza rinunciare alla chiarezza.

La trasformazione interessa anche le pagine delle singole app. Ogni scheda potrà aprirsi con una “hero image“. Ovvero un’immagine d’impatto che scompare al primo scroll. Oltre agli screenshot, saranno presenti anche clip audio e video, per una visione più completa del contenuto. Si punta quindi a un’informazione più immersiva, che va oltre la semplice descrizione testuale. Non mancheranno nemmeno i suggerimenti basati sulle app utilizzate di recente e quelle in tendenza, tutto inserito in una struttura che favorisce la personalizzazione e l’esplorazione.

Il nuovo design, però, non arriverà subito. Nessuna data è stata annunciata ufficialmente. Si ipotizza che il rilascio avverrà nei prossimi mesi, ma è chiaro che Google voglia prendersi il tempo necessario per rifinire ogni dettaglio. In ogni caso le reazioni degli utenti sono già contrastanti. Ad esempio, c’è chi apprezza l’evoluzione e chi teme un’eccessiva complessità visiva. In ogni caso, il cambiamento è in arrivo e promette di modificare il modo in cui milioni di persone interagiscono con il Play Store.