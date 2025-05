Tapo DL100: dettagli sulla nuova serratura intelligente

TP-Link ha presentato il suo nuovo dispositivo per la sicurezza. Si tratta di Tapo DL100, una serratura smart dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. A tal proposito, infatti, il costo per gli Stati Uniti è di 59,99 dollari. Al momento, non sono disponibili informazioni sull’arrivo in Italia. La Tapo DL100 è stata progettata per offrire una grande flessibilità. Ciò soprattutto grazie alla possibilità di scegliere tra diverse modalità di accesso.

Tapo DL100: ecco i dettagli principali

Gli utenti possono sbloccare la porta attraverso l’app Tapo collegata via Wi-Fi, utilizzando la connessione Bluetooth. Digitando un codice sulla tastiera integrata, con una chiave fisica oppure con assistenti, come Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings. La serratura consente inoltre la creazione di codici temporanei, programmati o monouso. Soluzione perfette per permettere l’accesso ad amici, familiari o ospiti in momenti specifici. Ciò anche quando non si è fisicamente presenti. Inoltre, viene garantito che ogni apertura venga segnalata in tempo reale al proprietario. Grazie ad un sistema di notifiche.

Inoltre, la serratura Tapo DL100 vanta la certificazione BHMA di grado 3. È costruito per resistere a polvere e schizzi d’acqua, grazie alla protezione IP54, rendendolo adatto anche all’uso in ambienti esterni o esposti. In caso di dimenticanza, la funzione di blocco automatico chiude la porta senza bisogno di interventi manuali. Aumentando ulteriormente la protezione. E non è tutto. Grazie a un registro completo delle attività consultabile tramite app, è possibile monitorare in ogni momento gli accessi effettuati.

Tapo DL100 funziona con quattro batterie AA incluse nella confezione. Quest’ultime garantiscono un’autonomia fino a sette mesi in modalità standard, estendibile a dieci mesi utilizzando solo la connessione Bluetooth. Qualora le batterie si esaurissero all’improvviso, è disponibile una porta USB-C. Da utilizzare per l’alimentazione di emergenza.

Il dispositivo supporta reti Wi-Fi a 2,4 GHz con standard 802.11 b/g/n. Ed anche connessioni Bluetooth 5.0 LE. Raggiungendo così una velocità di trasmissione di 15 Mbps. È dotato di sistemi di sicurezza avanzati, con crittografia AES a 128 bit. Protezione tramite SSL/TLS e compatibilità con WPA, WPA2-PSK e WPA3. La serratura consuma in media solo 1 milliwatt in standby Wi-Fi, con un picco massimo di 412 milliwatt durante l’attività. Non resta che attendere notizie ufficiali da TP-Link riguardo la disponibilità anche in Italia.