TP-Link novità al MWC 2025: WiFi intelligente e soluzioni smart per la connettività

Al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, TP-Link ha presentato una serie di innovazioni rivoluzionarie destinate a trasformare il mondo delle reti. Il focus principale? Connettività veloce e sicura per rispondere alle esigenze di Service Provider, imprese e consumatori. Con l’introduzione di TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud), TP-Link ha portato il WiFi gestito tramite intelligenza artificiale a un nuovo livello. Grazie a un sistema di monitoraggio avanzato, i provider possono ottimizzare le loro reti in tempo reale. Questo significa meno problemi per gli utenti e una gestione più semplice per i tecnici. Un’innovazione che potrebbe ridurre i costi operativi? Assolutamente sì. La soluzione containerizzata di TAUC, insieme al supporto per dispositivi OLT e CPE, promette una flessibilità e una stabilità senza precedenti per le telecomunicazioni.

Non solo WiFi, ma anche l’accesso a internet FWA ha fatto parlare di sé. Le nuove soluzioni di TP-Link, basate sulle tecnologie 5G, WiFi 6 e 7, offrono prestazioni elevate in contesti urbani e remoti. Inoltre, l’integrazione di sistemi EasyMesh e il supporto per telefonia VoNR/VoLTE migliorano la connettività domestica. Chi non vorrebbe una casa sempre connessa, anche in ambienti difficili? TP-Link pensa a tutto, con unità robuste e resistenti agli agenti atmosferici. L’azienda ha poi presentato anche soluzioni per l’accesso in fibra con tecnologie XGS-PON e GPON. Con esse garantisce connettività ultra-rapida per le aziende. Per le imprese si aggiungono inoltre le piattaforme Omada Central e VIGI che regalano una gestione unificata di reti e videosorveglianza con un focus su efficienza e sicurezza.

Smart home e videosorveglianza per un futuro connesso con Tapo di TP-Link

Anche il mondo delle smart home non è stato trascurato. TP-Link, sotto il brand Tapo, ha ampliato il suo ecosistema per la domotica. Le nuove telecamere con rilevamento tramite AI e visione notturna avanzata offrono una sicurezza senza compromessi. Non è finita qui. Modelli alimentati a energia solare garantiscono un impatto ambientale ridotto. È il futuro della sicurezza sostenibile.

Ma come fare a garantire una copertura WiFi in tutta la casa? La risposta è il sistema Deco. Basato su tecnologie Mesh e WiFi 7, Deco offre connessioni fluide in ogni angolo della casa. Non solo connessione: l’auto-ottimizzazione tramite AI e la compatibilità con lo standard Matter rendono questo sistema perfetto per chi desidera una smart home personalizzata e versatile. TP-Link non ha poi trascurato il settore della videosorveglianza con il brand VIGI. Le soluzioni presentate, alimentate a energia solare, garantiscono la sicurezza anche in aree remote come cantieri o isole. Un altro passo verso una gestione delle risorse più intelligente e sostenibile. Il MWC 2025 conferma quindi TP-Link come leader nella connettività globale.