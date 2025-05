Desmo450 MX, scopriamo i segreti della prima Ducati da cross

Ducati ha annunciato l’avvio della produzione della Desmo450 MX, la prima moto da cross dell’azienda. Si tratta di un progetto audace che conferma l’impegno di Borgo Panigale nell’offrire ai propri affezionati la massima versatilità possibile su strada e ora anche su sterrato.

La moto da cross è stata sviluppata per esaltare le doti di guida dei centauri che la cavalcano, offrendo un’esperienza unica ai piloti professionisti e ai semplici amatori. La ciclistica è pensata per massimizzare le prestazioni e l’agilità, senza risultare troppo pesante da guidare.

Tuttavia, il cuore pulsante della Desmo450 MX è il motore monocilindrico Ducati da 449,6 cm3. Gli ingegneri di Borgo Panigale hanno messo a punto un propulsore versatile potente che offre il meglio di sé grazia alla distribuzione Desmodromica.

Ducati definisce questa soluzione come un unicum nel panorama del fuoristrada specialistico. L’azienda garantisce la possibilità di sfruttare al meglio ogni rapporto e adattarlo ad ogni fase di guida grazie ad una erogazione che offre coppia ai bassi e medi regimi e un allungo importante quando necessario.

Questo si traduce in una pronta risposta in fase di accelerazione sia da fermi che in curva, potendo gestire ogni aspetto della guida. Inoltre, Ducati ha voluto un telaio in alluminio per favorire la leggerezza. Le saldature sono state ridotte al minimo per offrire solidità e rigidezza della struttura.

L’elettronica gioca un ruolo cruciale nel complesso sistema della Desmo450 MX. Ducati ha creato la prima moto da cross al mondo dotata di Traction Control per gestire lo slittamento della ruota posteriore. Il sistema valuta l’aderenza in base alle fasi di guida e offre il massimo grip possibile in relazione alla superficie.

La personalizzazione, inoltre, gioca un ruolo fondamentale con elementi che arricchiscono il catalogo Ducati Performance a avvicinano la versione di serie a quella che compete nel Mondiale MXGP. Tra questi spiccano pezzi Factory ricavati dal pieno come mozzi ruota e piastre di sterzo. Non manca il sistema di scarico completo con silenziatore slip-on Akrapovič in titanio o le pinze freno realizzate da Brembo Racing. L’arrivo in concessionaria della Desmo450 MX è atteso a giugno 2025.