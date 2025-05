PlayStation Portatile: Sony e AMD a lavoro su un nuovo SoC

Il mondo delle console portatili è stato letteralmente riportato in vita dall’avvento di Nintendo switch nel 2017 e di Steam deck nel 2022, queste due console infatti hanno mostrato come prodotti di questo genere potessero ritagliarsi una fetta di mercato di tutto rispetto e in grado di convogliare davvero tantissimi utenti, tutto ciò poi è stato collegato ad un miglioramento andato di pari passo per quanto riguarda le tecnologie dedicate ai prodotti appartenenti alla categoria portatile, se infatti in passato questa tipologia di console era obbligata a eseguire versioni ridotte o addirittura molto diverse dei videogiochi che normalmente eravamo abituati a giocare sulle console da salotto, ora il discorso è diametralmente diverso dal momento che le piattaforme hardware consentono di giocare a titoli letteralmente identici a quelli che siamo abituati a giocare su pc o su PlayStation e Xbox.

Sony e AMD a lavoro

Sull’onda di questo entusiasmo è di un mercato ritrovato, Sony ha pensato bene di gettarsi nuovamente nella mischia e non è ormai un mistero che stia lavorando ad una nuova PlayStation portatile, forte del successo ottenuto con il suo primo modello e sicuramente più consapevole dopo gli sbagli fatti con PlayStation Vita, nello specifico, l’azienda giapponese ha deciso di dotare la propria console portatile di un processore di stampo AMD, un po’ come già fatto con PlayStation cinque, ecco dunque che per ottenere il massimo da questo nuovo prodotto le due aziende hanno deciso di collaborare e sembra stiano lavorando a Project Jupiter, un nuovo SoC sviluppato da AMD pensato per le piattaforme gaming portatili.

Le recenti voci trapela terra rete annunciano che a produrre questo nuovo chip sarà Samsung con il processo produttivo SF2P, quindi parliamo di un SoC a 2 nm che potrebbe raggiungere la fase di produzione di massa solo nel tardo 2028.

Allo stato attuale, però i tre nomi coinvolti sono ancora da confermare e ufficializzare, ciò significa che questa possibilità non è esente da cambiamenti o addirittura ripensamenti, sicuramente però Sony non ha alcuna intenzione di restare esclusa dalla corsa alle portatili, dal momento che tutte le rivali storiche si stanno attrezzando per competere in questa fetta di mercato.