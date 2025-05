Amazon Music, una nuova modalità per la ricerca basata sull’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è sicuramente la tecnologia del secolo, e se inizialmente non si comprendevano bene le potenzialità che avrebbe potuto avere in molti ambiti, ora è al centro di innumerevoli progetti interessanti.

Quasi tutti i colossi della big tech hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per creare delle integrazioni davvero interessanti con i propri dispositivi e le proprie applicazioni.

L’AI può essere davvero utilizzata in diversi contesti per migliorare le caratteristiche tecniche di un’applicazione e rendere l’esperienza dell’utente sempre migliore.

Non fa sicuramente eccezione uno dei colossi le aziende a livello mondiale, ovvero Amazon che ha deciso di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare le funzioni delle sue applicazioni.

Amazon Music: come cambia con l’integrazione dell’intelligenza artificiale?

In particolare, l’integrazione con l’intelligenza artificiale è in arrivo anche su Amazon Music, piattaforma per l’ascolto e la condivisione di musica creata da Jeff Bezos.

Il cambiamento riguarderà la barra di ricerca con cui gli utenti esplorano con il fine di trovare la musica e i brani più affini.

Lo scopo per Amazon è quello di trasformare la sua app per l’ascolto di musica in uno spazio di esplorazione creativa. Infatti l’aggiornamento permetterà di scoprire nuove playlist, artisti o brani in base alle ricerche che vengono effettuate dagli utenti.

Quest’integrazione fra intelligenza artificiale e Amazon Music è resa possibile da Amazon Bedrock, un servizio cloud di intelligenza artificiale che permette l’utilizzo di modelli linguistici avanzati.

C’è molta trepidante attesa nei confronti di questa nuova funzione fornita da Amazon, ma al momento l’aggiornamento è disponibile solo per un numero limitato di utenti iOS negli Stati Uniti, proprio perché attualmente è pensata per raccogliere delle opinioni utili per il suo sviluppo.

Dunque, non si conoscono bene i tempi di attesa per la sua diffusione a livello globale, tuttavia c’è molto entusiasmo per questo nuovo utilizzo dell’intelligenza artificiale, che è un modo per ampliare le conoscenze musicali degli utenti in base già ai loro gusti pregressi.