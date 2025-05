Google aggiorna lo switcher account in tre nuove app

Google ha introdotto un importante restyling per lo switcher dell’account in alcune delle sue app più utilizzate. Dopo aver rinnovato l’interfaccia sul Web, il team di Mountain View ha iniziato a realizzare questo nuovo design anche da altre parti. Stiamo parlando di Google Traduttore, Google Wallet e Tasks. La novità permette agli utenti di passare da un account all’altro in modo più veloce e semplice. Riducendo così i passaggi rispetto alla versione precedente. Il cambio profilo ora appare più immediato e visibile. Con la foto del profilo principale ben in evidenza e un menu a scomparsa che facilita la selezione o l’aggiunta di nuovi account.

Più praticità e rapidità nell’uso delle app Google

Fino a poco tempo fa, il processo per cambiare account richiedeva diverse azioni: l’utente doveva toccare la propria immagine profilo, accedere alla gestione dell’account e infine selezionare l’indirizzo email desiderato. Il nuovo sistema, invece, si avvicina molto all’esperienza già consolidata nella versione Web. Ora, il tasto per gestire l’account è posizionato sotto la foto del profilo, seguito da un menu rapido per il cambio account. Questo aggiornamento è stato rilasciato nelle ultime versioni delle app. Google Traduttore 9.9.58, Google Wallet 25.20 e Google Tasks 2025.05.19. Il rollout è in corso e presto sarà disponibile a livello mondiale.

L’aggiornamento dello switcher account rappresenta un passo avanti nell’esperienza utente delle app Google. Chi gestisce più profili potrà così risparmiare tempo, evitando inutili passaggi e ritardi. Questa novità si inserisce in un contesto più ampio di miglioramenti dell’interfaccia. Mountain View la sta introducendo per rendere più coerente e omogenea l’esperienza tra dispositivi mobili e Web. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso e la gestione dei propri account, favorendo un uso più fluido e immediato.

Google così conferma l’attenzione ai dettagli che possono fare la differenza nella vita quotidiana degli utenti. In futuro è probabile che questa interfaccia aggiornata venga estesa ad altre applicazioni, rendendo più intuitiva la navigazione all’interno dell’ecosistema Google. Nel frattempo, gli utenti Android possono già scaricare le versioni aggiornate di Traduttore, Wallet e Tasks dal Google Play Store per provare in anteprima il nuovo sistema di cambio account.