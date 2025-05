MIMO all’Autodromo Nazionale: il ritorno dei motori a Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza si prepara ad accogliere la quarta edizione del MIMO, il Milano Monza Motor Show. Ovvero un evento gratuito dedicato ai motori che si terrà dal 27 al 29 giugno. Sin dall’alba di venerdì 27 giugno, i motori ruggiranno tra test drive, esibizioni, sfilate tematiche e installazioni artistiche. Alle 9:00 il circuito aprirà ufficialmente le attività, ma sarà alle 12:30 che l’evento vivrà il suo primo grande momento con il taglio del nastro. Ad aprire la cerimonia inaugurale sarà la Pagani Huayra R Evo Roadster, dando inizio a una serie di parate spettacolari, dalle giornaliste alla parata Donne & Motori, fino alla sfilata delle supercar più iconiche.

Evento MIMO: Monza e Milano unite da sconti, cultura e trasporti agevolati

A rendere indimenticabile la giornata di apertura, vi sarà il Drift Show previsto alle 17:10 e, a seguire, uno degli appuntamenti più attesi, il Tesla Light Show. Oltre cento vetture elettriche illumineranno la pista di Formula 1 con uno spettacolo coreografico di luci e musica, frutto della collaborazione con Tesla Owners Italia. Per tutto il weekend, i visitatori potranno partecipare ai track day, ammirare modelli unici nell’area Supercar Paddock, scoprire auto elettriche da 300 a 1000CV nella Electric Performance Area e visitare le vetture dei club automobilistici più prestigiosi nella Area Club.

MIMO però non è solo motori. Il festival ha stretto una collaborazione con Trenord per il MIMO Day Pass, un biglietto speciale al costo di 13€ che include il viaggio di andata e ritorno da ogni stazione lombarda a Monza. I bambini sotto i 13 anni viaggiano gratuitamente con un familiare. Accanto a ciò, un ricco pacchetto di convenzioni renderà l’esperienza ancora più completa. Hotel, musei e locali offriranno sconti ai partecipanti. Tra le realtà coinvolte ci sono il Museo Leonardo3, i Musei Civici di Monza, il Mercato Centrale Milano e numerose altre strutture. Non mancheranno agevolazioni anche per chi arriva dagli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio, grazie all’accordo con Terravision. Insomma, MIMO si conferma così come un evento capace di unire spettacolo, passione e territorio.