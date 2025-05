Cupra presenta la gamma e-Hybrid: ecco le nuove Leon, Formentor e Terramar

Nel corso di un evento stampa tenutosi a Verona in questi giorni, Cupra ha ufficialmente presentato la nuova gamma e-Hybrid, soluzione che permette al brand di Barcellona di affacciarsi verso un pubblico completamente nuovo. I nuovi modelli hanno un sistema di propulsione di seconda generazione, un powertrain con tecnologia ibrida plug-in 1.5 e-Hybrid, che sarà disponibile in due varianti: 204 e 272 CV.

La gamma si basa sull’interazione tra un propulsore elettrico da 85kW (116CV) ed una unità termica da 1498 cc, capace di raggiungere 110 kW (150 CV) o 130 kW (177 CV), per salire poi verso 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV) di potenza, nonché comunque una coppia massima di 350 Nm e 400 Nm. Il pacco batteria, di capacità di 19,7 kWh, con composizione in nichel, manganese e cobalto, nonché struttura a 4 moduli per 24 celle, sono uno degli aspetti più innovativi della tecnologia e-Hybrid.

La coppia viene erogata molto presto, anche a soli 850 giri, mentre la batteria è stata raddoppiata in capacità rispetto al passato, sino a raggiungere una autonomia 100% elettrica fino a 125 km. La ricarica in corrente alternata a 11 kW offre tempi di ricarica da 0 a 100% in 2 ore e 30 minuti, a cui si aggiunge la ricarica in corrente continua fino a 50 kW, con il passaggio da 10% all’80% in soli 26 minuti.

Cupra: scopriamo la gamma e-Hybrid

Tutto quanto scritto lo ritroviamo nelle vetture che abbracciano la gamma e-Hybrid, come la Cupra Formentor, che sarà disponibile in due motorizzazioni: 204 CV con dotazioni molto ricche di serie (come infotainment da 12,9″, virtual cockpit e cerchi da 18 pollici, solo per citarne alcune) e 272 CV VZ/VZ Extreme (che prevede l’aggiunta di cerchi da 19″, sedili Dinamica, portellone elettrico, impianto audio Sennheiser, fari Matrix Led e non solo), Cupra Terramar, anch’essa disponibile nella variante da 204 CV, Impulse (che aggiunge cerchi da 20 pollici, fari Matrix, vetri oscurati, portellone elettrico e keyless advance) e 272 CV VZ (la versione top) e Cupra Leon e Leon Sportstourer. Quest’ultima prevede sostanzialmente le stesse versioni della Formentor, da 204 CV con equipaggiamento base completo e portellone elettrico nella Sportstourer, per salire poi verso la 272 CV VZ / VZ Extreme, dotata di design più sportivo, sedili avanzati, impianto audio Sennheiser e tutto ciò di cui vi abbiamo parlato prima nelle top di gamma.