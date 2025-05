app Google

Google sta testando una nuova funzione all’interno dell’app ufficiale per Android, chiamata “scheda attività”. La novità è pensata per offrire agli utenti una panoramica chiara e cronologica delle azioni eseguite tramite l’assistente vocale o attraverso l’app stessa. Il rollout è in corso e attivo solo per alcuni account in via sperimentale.

Tutte le attività recenti in un’unica schermata

La nuova scheda attività è visibile nella pagina principale dell’app Google o come sezione secondaria accanto a Discover e Ricerca. In questa schermata vengono elencate in ordine cronologico le interazioni recenti dell’utente, come ricerche vocali, creazione di eventi nel calendario, comandi per dispositivi smart, impostazione di timer o sveglie, e altro ancora.

Ogni voce mostra una breve descrizione dell’attività, la data e l’ora, e in alcuni casi offre la possibilità di ripetere l’azione, modificarla o accedere a dettagli aggiuntivi. La funzione è utile soprattutto per tenere traccia delle interazioni più frequenti con l’assistente.

La scheda raccoglie dati da più fonti, inclusi comandi vocali inviati a Google Assistant, attività eseguite con i Nest Hub o dispositivi collegati, interazioni tramite Gmail, Calendar, Keep e Tasks. L’obiettivo è centralizzare tutte le azioni eseguite all’interno dell’ecosistema in un’unica interfaccia consultabile in tempo reale.

La funzione non sostituisce la cronologia dell’account Google, ma la integra con un approccio più visuale e immediato, pensato per l’uso quotidiano su smartphone. Non si tratta quindi di un registro permanente, ma di un pannello temporaneo focalizzato sull’utilità operativa.

Google ha inserito nella nuova scheda diverse opzioni per gestire la privacy delle informazioni mostrate. Gli utenti potranno scegliere di nascondere specifiche attività, cancellarle singolarmente o disattivare la scheda interamente tramite le impostazioni dell’app.

La gestione delle attività resta comunque soggetta alle impostazioni dell’account Google, che permettono di regolare la raccolta dei dati vocali e delle attività su Web e app. La scheda si limita a mostrare in forma sintetica le azioni autorizzate e già registrate.

Funzione attualmente in fase di test

La scheda attività non è ancora disponibile per tutti. Alcuni utenti Android hanno segnalato la comparsa della nuova sezione dopo l’ultimo aggiornamento dell’app Google, ma si tratta con tutta probabilità di un test lato server, destinato a una distribuzione graduale nei prossimi mesi.

Non è chiaro se la scheda verrà integrata anche nella versione iOS dell’app Google o se resterà una funzionalità esclusiva per Android. Google non ha ancora fornito commenti ufficiali o tempistiche per un rollout globale.

L’introduzione di una scheda attività più dettagliata potrebbe rappresentare un primo passo verso una maggiore integrazione tra l’app Google e Gemini, il nuovo assistente AI lanciato da Google nel 2024. In futuro, questa sezione potrebbe includere anche interazioni AI più complesse, come risposte generate, documenti analizzati o contenuti suggeriti dall’assistente. L’integrazione tra attività vocali, AI e app di produttività è uno dei filoni principali della strategia Google per rendere il suo assistente più proattivo e trasparente nell’utilizzo.