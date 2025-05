Google interviene per ottimizzare Gemini sui tablet

Google non ha mai celato l’importanza cruciale attribuita a Gemini nel suo ecosistema. A tal proposito, è emblematico il ruolo ricoperto da tale piattaforma durante l’evento I/O 2025. Durante le numerose sessioni e i workshop, i dirigenti di Mountain View non hanno fatto altro che ribadire come Gemini rappresenti il centro della loro visione per il futuro del lavoro e della produttività. Ciò tanto da definirlo il “nucleo evolutivo” su cui costruire nuove esperienze digitali. In tale contesto, però, è emersa una piccola lacuna. L’applicazione di Gemini per i dispositivi con display più grandi (tablet e smartphone pieghevoli in primis) non sembra ancora all’altezza delle aspettative.

Google: nuovi interventi per ottimizzare Gemini sui grandi schermi

Al momento, chi installa l’app AI su un tablet si ritrova sostanzialmente con la medesima interfaccia concepita per i telefoni. Dunque, presenta un layout “allungato”, che non sfrutta in modo intelligente ogni centimetro di schermo disponibile. Il funzionamento è perfettamente affidabile, ma l’esperienza utente è condizionata dalla visione dell’interfaccia.

A tal proposito, un’analisi puntuale del codice di Gemini condotta dai tecnici di Android Authority, ha sollevato qualche speranza. In particolare, è emersa la possibilità relativa ad un’imminente revisione dell’interfaccia. Fra le righe del pacchetto installabile si scorgono, infatti, i primi indizi di una UI più ariosa e versatile. Con un’organizzazione degli elementi che sembra pensata proprio per schermi di dimensioni maggiori.

Considerando quanto detto, ci si chiede quanto si dovrà aspettare prima di poter accedere a tale evoluzione. Google non ha ancora fornito indicazioni precise sulla data in cui lo sviluppo di tale interfaccia “tablet-friendly” verrà ultimato. Dunque, non resta che attendere maggiori comunicazioni ufficiali. Quel che è certo, però, è che l’attenzione di Google nei confronti di Gemini resta altissima. L’azienda continua a consolidare la sua leadership nel settore dell’AI con investimenti, collaborazioni strategiche e aggiornamenti puntuali e all’avanguardia.