BMW Concept Speedtop: la rinascita della Shooting Brake secondo Monaco

La nuova BMW Concept Speedtop, mostrata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, rappresenta la perfetta fusione tra arte, artigianato e ingegneria. Lontana dai canoni industriali, questa vettura nasce con un obiettivo chiaro, ovvero emozionare anche da ferma. Il profilo basso, muscoloso, caratterizzato da una linea in rilievo centrale che corre lungo cofano, tetto e posteriore, rivela un’anima sportiva ma elegante. Il colore “Floating Sunstone Maroon” che sfuma nel “Floating Sundown Silver” aggiunge teatralità, rendendo l’intera carrozzeria ancora più scenografica.

Nuova BMW: interni su misura e materiali pregiati, ogni dettaglio racconta una storia

Non rimarrà un esemplare unico. BMW ha confermato una produzione in serie limitata di 70 unità. Anche se il prezzo non è stato ancora reso noto, fonti vicine all’azienda parlano di una cifra vicina al mezzo milione di euro. A spingere questo nuovo gioiello automobilistico è il potente V8 biturbo da 625CV, lo stesso che equipaggia la M8 Competition.

L’ interno invece sembra essere stato pensato come una sorta di salotto in movimento. Nonostante l’impostazione derivi dalla Serie 8, tutto è stato modificato per garantire una percezione di esclusività. Il colore esterno viene ripreso all’interno, in cui la pelle, cucita a mano, crea un dialogo tra estetica e funzione. Le due tonalità servono a distinguere le zone dinamiche da quelle funzionali, in un equilibrio di colori sorprendente. Persino il bagagliaio è stato rivestito in pelle, con perforazioni in stile brogue che richiamano l’alta sartoria.

BMW ha voluto eccellere anche nella scelta dei partner. Per la realizzazione dei dettagli interni si è affidata al laboratorio Manufactory del suo stabilimento di Dingolfing e alla storica azienda italiana Schedoni, maestra nell’arte della lavorazione della pelle per il settore automobilistico di lusso. Due valigie su misura, ancorate con cinghie in pelle dietro ai sedili, completano il tutto. Insomma, non si tratta solo di un’auto, ma di un oggetto da collezione pensato per essere ammirato e custodito con cura.