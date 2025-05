Attacco hacker ad Adidas: clienti a rischio dopo violazione dati

Una falla nella rete di un fornitore esterno ha permesso a ignoti di accedere a dati di contatto di clienti Adidas. Ad essere colpiti, soprattutto coloro che avevano interagito con il servizio clienti. Nomi, indirizzi email, numeri di telefono: dati sufficienti per alimentare truffe ben costruite. L’intrusione è stata rilevata di recente, ma il timore è che il danno si sia già diffuso. Secondo fonti aziendali, l’infrastruttura centrale non sarebbe stata toccata. Nessuna password rubata, nessun dato di pagamento trapelato. Resta però il senso di vulnerabilità, soprattutto per chi si era rivolto all’azienda con fiducia. Da quel momento, una porta è rimasta aperta troppo a lungo. Adidas ha avviato indagini immediate, affidandosi a esperti di cybersecurity per contenere l’incidente. Le autorità competenti sono state informate, mentre i clienti interessati riceveranno comunicazioni dirette. L’azienda ha pubblicato una nota ufficiale esprimendo rammarico e garantendo un impegno costante nella tutela della privacy.

In aumento gli attacchi ai grandi marchi: non solo Adidas nel mirino

Adidas non è sola. Marks & Spencer, Co-op, Harrods: tutti nomi già finiti nel mirino. Un’ondata crescente che sta mettendo in allarme il settore retail. Gli esperti parlano di strategie sempre più raffinate, con tecniche di ingegneria sociale capaci di colpire nel punto più debole: il contatto umano. Il gruppo Scattered Spider, già indagato per altri attacchi, viene tenuto sotto osservazione dalle autorità britanniche. Nessun legame accertato con il caso Adidas, ma il sospetto rimane. Episodi precedenti in Turchia e Corea del Sud non aiutano a dissipare i dubbi sulla solidità digitale del marchio a livello globale.

Cosa succede adesso? Il rischio maggiore, spiegano gli analisti, riguarda l’uso fraudolento dei dati rubati. Email false, telefonate sospette, messaggi ingannevoli, scenari già noti, ovvio, ma che ora potrebbero colpire ancora di più. Lisa Barber, di Which?, ha esortato i consumatori a monitorare le proprie attività bancarie e diffidare di comunicazioni inattese. Ogni email può diventare un’esca ed i messaggi una minaccia. La fiducia è fragile e in questi casi la trasparenza è la sola ancora possibile. La violazione non ha bloccato i sistemi Adidas, ma ha lasciato una crepa visibile. Riuscirà il marchio a recuperare la sua credibilità?