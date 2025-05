Sony, partono oggi 28 maggio i Days of Play 2025: sconti e offerte su PS5 e PlayStation Plus

Gli utenti appassionati del mondo Sony saranno contenti di partire oggi con una nuova iniziativa chiamata Days of Play. Il solito evento annuale che andrà avanti per due settimane a partire da oggi 28 maggio, garantirà tantissime opportunità con diversi sconti e contenuti di livello da portare a casa. C’è tempo fino al prossimo 11 giugno.

Novità per gli abbonati PlayStation Plus

Durante l’iniziativa verranno aggiunti nuovi contenuti su PlayStation Plus, tra cui i giochi mensili di giugno, disponibili dal 3:

NBA 2K25 (PS5 e PS4);

Alone and Dark (PS5);

Bomb Rush Cyberfunk (PS5 e PS4);

Destiny 2: La Forma Ultima (PS5 e PS4), disponibile già dal 28 maggio.

Per gli iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium sono previsti titoli bonus nel catalogo, come:

Another Crab’s Treasure (dal 29 maggio);

Skull and Bones (dal 2 giugno);

Destiny 2: Collezione storica (dal 4 giugno);

GTA III (dal 10 giugno).

I membri Premium riceveranno anche classici aggiornati, come Myst e Riven (dal 5 giugno), oltre a versioni di provaper Kingdom Come: Deliverance II e Civilization 7 (entrambe disponibili dal 28 maggio).

Sconti per console, accessori e giochi PS5

Tra le offerte hardware, la PS5 sarà proposta a partire da 399,99 euro, mentre la versione Pro scenderà a 749,99 euro. In promozione anche:

PlayStation VR2: 399,99 euro (-50 €);

Pulse Explore: 189,99 euro (-30 €);

Controller Access: 69,99 euro (-20 €);

DualSense Wireless: 54,99 euro (-20 €).

Saranno inoltre applicati sconti su titoli come Marvel’s Spider-Man 2, Astro Bot, GT7, The Last of Us Parte II Remastered e Lego Horizon Adventures. I dettagli verranno aggiornati giorno per giorno sul sito ufficiale dei Days of Play 2025.

Sconti sugli abbonamenti PlayStation Plus

Durante l’evento sarà attiva una promo per il passaggio a PS Plus Premium, con il 33% di sconto sull’integrazione per chi ha un abbonamento attivo Essential o Extra. L’offerta sarà valida per la durata residua del proprio piano in corso.

Sony Pictures Core e tornei speciali

Non mancheranno iniziative legate al cinema, con sconti del 10% sui film disponibili tramite Sony Pictures Core per i membri Plus, oltre a promozioni flash giornaliere dal 28 maggio all’11 giugno.

Infine, dal 3 all’11 giugno si terranno tornei speciali di NBA 2K25, con premi legati al gioco e avatar a tema Days of Play per il profilo PlayStation Network.

Sony invita a consultare regolarmente il sito ufficiale dedicato per scoprire tutte le novità in arrivo nel corso delle due settimane.