Sony presenta il nuovo climatizzatore da collo Reon Pocket Pro

Sony ha presentato il nuovo Reon Pocket Pro. Si tratta dell’ultima evoluzione dei suoi dispositivi indossabili dedicati alla climatizzazione. Dopo il successo riscosso in Giappone con i modelli precedenti, l’azienda annuncia l’arrivo della variante Pro anche sul mercato italiano. I dispositivi saranno disponibili a partire da giugno. Tale nuovo modello porta una serie di importanti miglioramenti tecnologici. La novità più rilevante riguarda la presenza dei cosiddetti “Dual thermo-modules”. Ovvero due moduli termici indipendenti capaci di operare insieme con intensità variabile. Tale sistema consente di mantenere in modo più efficace e costante la temperatura desiderata sulla zona del corpo con cui il dispositivo è a contatto. L’area dedicata al raffreddamento e al riscaldamento è stata quasi raddoppiata rispetto al modello precedente. Così come le prestazioni in termini di assorbimento del calore e durata complessiva del funzionamento.

Sony: dettagli sul nuovo Reon Pocket Pro

A contribuire a tale salto di qualità è anche una ventola completamente riprogettata. Quest’ultima è capace di generare un flusso d’aria doppio e un nuovo meccanismo di dissipazione del calore che rende l’intero processo più efficiente. Il risultato è un raffreddamento più potente e reattivo, senza incidere negativamente sulla silenziosità del dispositivo. Dettaglio che invece è stato migliorato con una riduzione del rumore pari al 50%.

Un altro aspetto potenziato è l’autonomia. Il Reon Pocket Pro, grazie a una batteria maggiorata, può funzionare fino a 34 ore consecutive al livello Cool 1. Raddoppiando di fatto il tempo di utilizzo rispetto al Pocket 5. Anche in modalità Smart Cool, che adatta in tempo reale la potenza in base a temperatura, umidità e movimenti dell’utente grazie a sensori multipli e a un algoritmo sviluppato da Sony, l’autonomia può arrivare a 15 ore. La funzione Auto Start/Stop, che avvia o interrompe automaticamente l’attività del dispositivo rilevando quando viene indossato o rimosso, è stata anch’essa perfezionata.

Il Reon Pocket Pro sarà disponibile in Italia nel kit RNPK-P1T, che include l’unità principale, la fascia da collo e il Reon Pocket Tag, un sensore separato in grado di rilevare temperatura e umidità ambientali. Al momento non è ancora stato reso noto il prezzo del dispositivo di Sony.