Apple: il design di visionOS ora anche su watchOS e tvOS per unificare tutto

Secondo quanto anticipato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple è pronta a rivoluzionare l’interfaccia di tvOS e watchOS, ispirandosi direttamente al linguaggio visivo introdotto con visionOS, il sistema operativo alla base del visore Apple Vision Pro. Le novità grafiche dovrebbero essere presentate ufficialmente alla WWDC 2025, in programma tra il 9 e il 13 giugno.

Il nuovo stile includerà più trasparenze, effetti vetro, superfici fluttuanti e bordi sfumati, tratti distintivi del design di visionOS. Questo approccio punta a rafforzare la coerenza estetica tra le varie piattaforme Apple, da iPhone e iPad fino ad arrivare a dispositivi indossabili e per l’intrattenimento domestico.

L’adozione progressiva su tutti i sistemi

L’idea di portare il look di visionOS su iOS 19 e iPadOS 19 circola già da tempo. La WWDC è da sempre il palco scelto per svelare le principali evoluzioni dei sistemi operativi Apple, con iOS come protagonista principale del keynote. A quanto pare, quest’anno Apple estenderà il restyling a tutto l’ecosistema, compresi macOS, watchOS e tvOS.

In particolare, watchOS ha già subito diversi aggiornamenti grafici nel corso degli anni, rendendolo più dinamico e leggibile. Al contrario, tvOS è rimasto pressoché invariato, offrendo un’esperienza più tradizionale e distante dagli altri dispositivi Apple. Il nuovo design potrebbe rendere anche l’interfaccia di Apple TV più moderna e coerente con il resto dei prodotti della Mela.

Il logo della WWDC è già un indizio

A confermare questa direzione è anche il logo della WWDC 2025, un’icona multicolore con sfumature traslucide che richiama in modo evidente il design “spaziale” e tridimensionale tipico di visionOS. Non è un caso: l’estetica di Vision Pro nasce per sovrapporsi all’ambiente reale grazie alla realtà mista, e rappresenta per Apple una base stilistica destinata a influenzare tutto il suo futuro software.

Con questo rinnovamento visivo, Apple mira a consolidare la propria identità grafica, rendendo ogni dispositivo parte di un sistema coerente e immersivo, che accompagna l’utente dalla tasca al salotto. La WWDC potrebbe segnare l’inizio di questa nuova era per l’interfaccia utente.