Monopattini elettrici: si attende il decreto attuativo per le targhe

Dallo scorso dicembre 2024 sono state introdotte diverse modifiche importanti per la mobilità. Tra i cambiamenti introdotti dalla riforma del Codice della Strada ci sono quelli sull’utilizzo dei monopattini elettrici. Quest’ultimi continuano a suscitare polemiche anche dopo diversi mesi dalla loro introduzione. Il nuovo testo normativo ha imposto regole più rigorose. Per prima cosa, l’obbligo di indossare il casco è stato esteso a tutti gli utilizzatori. Ciò a prescindere dall’età. Inoltre, chi possiede un monopattino elettrico deve dotarsi di una copertura assicurativa. Ulteriore novità di rilievo è l’obbligo di applicare un contrassegno identificativo plastificato e non rimovibile. Una sorta di “targa” che dovrà essere rilasciata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Interventi annunciati per i monopattini elettrici

Proprio riguardo la questione “targa”, dopo mesi dall’entrata in vigore della legge, il decreto attuativo non è ancora stato emanato. Una situazione di stallo che ha provocato malumore tra le associazioni di categoria. Quest’ultime hanno, infatti, più volte sollecitato i ministeri competenti a fare chiarezza, per evitare di alimentare ulteriori incertezze.

Il rallentamento dell’iter ha avuto ripercussioni concrete. Si è registrato un calo significativo sia nelle vendite dei monopattini, sia nei noleggi offerti dai servizi di sharing. Gli operatori lamentano, infatti, che senza indicazioni chiare su costi e procedure non è possibile pianificare investimenti. E nemmeno comunicare con precisione le condizioni agli utenti finali.

Le competenze per la stesura del decreto attuativo sono affidate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il quale opera in sinergia con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. A tal proposito, fonti ministeriali indicano che il provvedimento potrebbe vedere la luce tra giugno e luglio. Con entrata in vigore prevista per il mese di settembre 2025. Sarà in quell’occasione che verranno definiti il prezzo di vendita del contrassegno. Inoltre, verranno rilasciate informazioni sui tempi e le modalità di distribuzione della targhetta dei monopattini elettrici.