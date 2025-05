Google Telefono

Google sta lavorando a una nuova funzione per l’app Google Telefono che permetterà di eliminare automaticamente le trascrizioni delle chiamate registrate. L’opzione, ancora in fase di sviluppo, punta a offrire un maggiore controllo sulla gestione dei dati vocali raccolti tramite la funzione “Call Notes”, attualmente attiva in alcuni paesi.

Nuova opzione per la privacy delle note vocali

L’introduzione della cancellazione automatica delle trascrizioni è parte di un aggiornamento più ampio volto a rafforzare le misure di tutela della privacy. La funzione sarà utile soprattutto per chi utilizza la registrazione delle chiamate a fini organizzativi o lavorativi e vuole evitare l’archiviazione prolungata di dati sensibili. Secondo quanto emerso, la nuova opzione permetterà di impostare un intervallo di tempo dopo il quale le trascrizioni testuali verranno eliminate in automatico, pur mantenendo – se desiderato – il file audio originale della chiamata.

Funzione integrata nella modalità Call Notes

La cancellazione sarà disponibile nella sezione Call Notes dell’app Google Telefono, ovvero quella dedicata alle registrazioni automatiche delle chiamate in entrata e uscita. In alcuni mercati selezionati, la funzione registra la conversazione e genera una trascrizione testuale sincronizzata, consultabile dopo la chiamata.

Con l’aggiornamento, sarà possibile configurare tempi di eliminazione personalizzati, ad esempio dopo 24 ore, 7 giorni o 30 giorni. Gli utenti potranno così bilanciare utilità delle note vocali e riservatezza dei dati.

Un aspetto importante è che la funzione riguarda solo la parte testuale delle registrazioni. I file audio originali, in formato compatibile con il lettore di sistema, non verranno toccati dalla funzione di auto-eliminazione, a meno che l’utente non decida di rimuoverli manualmente. Google punta così a offrire maggiore flessibilità nella gestione dei contenuti legati alle chiamate, lasciando all’utente il controllo completo su cosa conservare e cosa eliminare.

Al momento la funzione risulta non ancora attiva pubblicamente. È presente in versioni interne dell’app Google Telefono e potrebbe essere introdotta in una futura release stabile. Non è chiaro se sarà disponibile fin da subito in tutti i paesi o soltanto nei mercati dove la registrazione delle chiamate è legalmente consentita.

Google non ha fornito dichiarazioni ufficiali né date per il rollout, ma il codice sorgente dell’app suggerisce che il rilascio potrebbe avvenire nei prossimi aggiornamenti mensili del Play System Update.