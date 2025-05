Apple perde terreno: gli iPhone non conquistano più come una volta

Negli ultimi anni, la fedeltà al marchio Apple sembrava indiscutibile. Oggi però le cose stanno lentamente cambiando. Secondo le rilevazioni del CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), il tasso di utenti iPhone che scelgono di restare nel mondo Apple si è fermato all’89%. Un dato che resta alto, ma che segna un calo evidente rispetto al 94% registrato nel 2021.

Samsung approfitta del momento di debolezza di Apple: cresce la sua base di utenti fedeli

Il marchio di Cupertino resta ancora leader nella fidelizzazione, soprattutto se confrontato con una media del settore che raramente supera il 70%. Questo calo però non può essere ignorato, anche se CIRP non ha rivelato né la dimensione del campione né il margine d’errore. Alcuni analisti leggono in questi numeri una risposta al costante aumento dei prezzi dei dispositivi Apple, alla minore innovazione degli ultimi modelli e a un aumento dell’ interesse degli utenti verso altre alternative più economiche e flessibili.

Mentre Apple affronta segnali di rallentamento nella fedeltà, Samsung ne trae il suo vantaggio. Il tasso di utenti che restano fedeli al marchio sudcoreano è infatti salito al 77%. Un risultato particolarmente rilevante se si considera che l’universo Android è molto più aperto e competitivo. Il merito va anche all’uscita dal mercato di concorrenti come LG e alle difficoltà di Huawei, che hanno spinto molte persone verso l’alternativa Samsung.

Malgrado le difficoltà, Apple però continua a mantenere una posizione dominante. Anche se è ormai chiaro che il contesto è cambiato. Oggi l’ecosistema non è più una prigione dorata, ma una scelta tra molte. Il passaggio ad Android non appare più come un salto nel vuoto, bensì come una possibilità concreta e accessibile. La fedeltà, che una volta sembrava garantita, oggi va conquistata ad ogni aggiornamento. Insomma, la competizione tra le aziende diventa ancora più forte. Che si tratti solo di un momento o questa situazione non è altro che una proiezione di ciò che accadrà nel prossimo futuro?