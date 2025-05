Garmin rinnova i suoi smartwatch di punta

Garmin ha appena lanciato un aggiornamento molto importante per alcuni dei suoi modelli top di gamma. Non si tratta di una semplice manutenzione software. Ma di un pacchetto ricco di nuove funzioni che migliorano l’esperienza d’uso. Ma soprattutto ampliano le possibilità per gli sportivi. Tra le novità più rilevanti c’è il supporto alla modalità rucking. Ovvero la camminata con zaino pesante. Una disciplina che sta diventando sempre più popolare.

L’aggiornamento Garmin introduce nuove funzionalità per salute, sicurezza e avventura

Questa nuova modalità permette agli utenti di inserire il peso del carico durante l’allenamento. Si dà la possibilità in questo modo allo smartwatch di ricalcolare in modo più dettagliato i parametri fondamentali. Come ad esempio le calorie bruciate e il VO2 max. In passato, queste sessioni venivano interpretate come semplici camminate lente, con conseguenti sottostime nelle metriche di performance. Ora, invece, i dati rispecchiano meglio l’effettivo sforzo fisico, risultando così molto più utili per chi pratica trekking impegnativi o marce militari. La modalità è disponibile su modelli come Garmin Instinct 3, Fenix 8, Enduro 3, e alcune serie Forerunner più recenti, ma non su dispositivi più datati.

Oltre alla modalità rucking, l’aggiornamento introduce diverse altre funzioni innovative. Una di queste è il monitoraggio delle variazioni respiratorie durante il sonno, basato sui dati Pulse Ox. Questa funzione aiuta a ottenere informazioni più precise sulla qualità del riposo e sul benessere generale, ed è stata estesa a modelli come Vivoactive, Venu, Lily e Forerunner recenti.

Sul fronte della sicurezza, Garmin ha integrato la protezione tramite codice di accesso su dispositivi che finora ne erano privi, come Lily 2 e Instinct 3, portandoli al pari dei modelli più avanzati. Per chi pratica sport di tiro, è disponibile un nuovo timer da gara (Stage Timer) che invia avvisi sia acustici sia silenziosi, ottimizzando l’esperienza durante le competizioni.

Infine, per gli appassionati di escursionismo, Garmin ha lanciato Garmin Trails, un sistema intelligente che permette di scoprire nuovi sentieri direttamente tramite Garmin Connect e Explore, potenziando ulteriormente l’offerta dedicata all’outdoor.