Instagram

Instagram ha annunciato una nuova serie di funzionalità per i messaggi diretti (DM), con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di comunicazione sulla piattaforma. Le novità includono messaggi vocali più lunghi, una funzione di trascrizione automatica, nuovi strumenti per la gestione delle chat di gruppo e una funzione rapida per seguire tutti i partecipanti a una conversazione.

Messaggi vocali estesi e con trascrizione automatica

Una delle novità più rilevanti riguarda i messaggi vocali, che potranno ora avere una durata più estesa rispetto al limite attuale. Instagram ha introdotto anche una funzione sperimentale di trascrizione automatica dei messaggi audio, che consente di leggere il contenuto del vocale direttamente nella chat.

La trascrizione sarà attiva di default e potrà essere disabilitata nelle impostazioni. È pensata per facilitare l’accesso ai contenuti anche in situazioni in cui non è possibile ascoltare l’audio, e rappresenta un passo avanti in termini di accessibilità e usabilità.

Le chat di gruppo ricevono a loro volta diverse migliorie. Instagram ha aggiunto una funzione di segnalazione dei messaggi fissati, che permette agli amministratori del gruppo di evidenziare contenuti importanti nella parte alta della conversazione. Questo strumento risulta utile in gruppi molto attivi, dove i messaggi chiave rischiano di perdersi tra le interazioni. Inoltre, vengono introdotte risposte rapide migliorate, che consentono agli utenti di citare e rispondere direttamente a un messaggio specifico, rendendo il flusso della conversazione più chiaro e leggibile, soprattutto in contesti con più partecipanti.

Arriva “Segui tutti” nelle conversazioni

Un’altra novità è la funzione “Segui tutti”, pensata per facilitare la connessione tra utenti all’interno delle chat. Con un solo tocco, sarà possibile seguire tutti i membri presenti in una conversazione di gruppo, semplificando la creazione di reti di contatti.

La funzione è utile in chat tematiche o in gruppi creati temporaneamente per eventi, collaborazioni o progetti comuni, dove gli utenti vogliono rimanere in contatto anche al di fuori della conversazione.

Maggiore controllo sulla privacy e sulle notifiche

Con l’aggiornamento di maggio 2025, Instagram ha aggiunto nuove opzioni per gestire notifiche e autorizzazioni. Gli utenti potranno decidere chi può inviare messaggi vocali, chi può aggiungerli ai gruppi e in quali casi ricevere notifiche specifiche per menzioni, reazioni o nuovi messaggi. Il menu delle impostazioni è stato rivisto per rendere più semplice la configurazione di filtri anti-spam, blocchi e segnalazioni, anche all’interno delle conversazioni di gruppo.

Le nuove funzionalità sono in fase di rilascio a livello globale, sia su Android che su iOS, attraverso un aggiornamento lato server. Instagram non ha comunicato una data unica per l’attivazione completa, ma l’arrivo è previsto nel corso della settimana per tutti gli utenti.