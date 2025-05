AI e siti web: come crearne uno gratuitamente con Wix

Visualizziamo giornalmente centinaia di pagine web, per effettuare una ricerca, per acquistare un prodotto o semplicemente per leggere le ultime notizie che interessano il mondo. Se più volte avete pensato e desiderato di realizzare una pagina web personale ma la poca esperienza nel campo vi ha sempre frenato, con i passi avanti fatti dalla tecnologia avete l’opportunità di realizzare questo vostro progetto. Non a caso, infatti, tra le tantissime funzioni che oggi offre l’intelligenza artificiale vi è proprio quella di creare un sito web gratuitamente. Tutto grazie alla progettazione di piattaforme, basate sull’AI, come Wix.

Se fino a tempo fa, dunque, la creazione di un sito web richiedeva determinate conoscenze e pertanto il ricorso a professionisti del settore, lo sviluppo dell’AI apre l’accesso a tutti anche in questo ambito. Volete dunque portare un innovativo progetto online facendolo conoscere a tutti tramite un sito? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli sulla piattaforma Wix.

AI: come creare siti web con Wix

Oggi, anche se siete poco esperti di informatica e non avete idea di come procedere per la creazione di un sito web in autonomia, potete fare riferimento alla piattaforma Wix pensata appositamente per consentire a chiunque di creare un sito online.

Wix consente a chiunque di realizzare il proprio sito utilizzando o i template predefiniti oppure tramite l’AI website builder. Quest’ultimo è un chat box che rappresenta una vera e propria guida che aiuta l’utente a eseguire tutti i passaggi necessari.

Una volta effettuata la registrazione, l’utente fornisce indicazioni su nome del sito, argomento e altri dettagli così da ottenere un risultato in soli pochi secondi. Una volta ottenuti i template è possibile modificarli ulteriormente.

Creare un sito web con Wix significa avere un dominio di terzo livello con 500MB di spazio di archiviazione inclusa e 1GB di larghezza di banda. Coloro che hanno necessità di altre funzioni, invece, possono scegliere uno dei piani di abbonamento disponibili.