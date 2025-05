Renault Clio, ecco gli interni della nuova vettura

Il noto marchio automobilistico Renault sta preparando da diverso tempo il debutto ufficiale della nuova generazione della sua vettura di punta. Ci stiamo riferendo alla prossimo Renault Clio e, nel corso di questi mesi, abbiano avuto modo di scoprire qualche dettaglio estetico. La vettura è stata infatti avvistata spesso in alcune foto spia durante alcuni test su strada. In questi ultimi giorni, però, sono state avvistate in rete delle nuove foto dal vivo ritraenti gli interni della vettura. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Renault Clio, emergono in rete nuove foto spia degli interni

In questi ultimi giorni sono state avvistate in rete delle nuove foto spia della prossima generazione della Renault Clio. Come già accennato in apertura, questa volta è possibile scorgere gli interni della vettura, dato che fino ad ora avevamo avuto modo di vedere solo gli esterni. Le foto in questione lasciano intravedere diversi dettagli, dato che mostrano sia gli interni sia lo sportello sia il cofano anteriore.

Osservando queste immagini, possiamo quindi notare come all’interno siano presenti un design ed un look piuttosto simili a quelli della Renault 5. Sarà infatti presente un nuovo quadro per la strumentazione digitale e sulla destra ci sarà invece un altro pannello per il sistema di infotainment. Per quanto riguarda il resto della vettura, sono presenti ancora numerosi camuffamenti per nascondere volutamente diversi dettagli.

Tuttavia, già le scorse settimane erano emerse diverse foto spia che ci avevano già svelato qualche dettaglio. Secondo quanto è emerso fino ad ora, quindi, la prossima generazione della Renault Clio avrà un look ed un design pensati per favorire ancora di più l’aerodinamica. In linea generale, sembra che ci troveremo di fronte ad una vettura dal look più sportivo.

Per quanto riguarda invece le motorizzazioni che saranno disponibili al debutto, si parla di motorizzazioni elettrificate ed endotermiche.