WhatsApp per iPad sta finalmente arrivando: l’attesa sta per finire

Una risposta tanto essenziale quanto significativa. Sull’account ufficiale di WhatsApp su X (l’ex Twitter), è bastata un’emoji con gli occhi per riaccendere le speranze: una reazione a un post ironico che chiedeva, ancora una volta, quando arriverà la tanto attesa app per iPad. Nessuna conferma ufficiale, ma il segnale è chiaro: qualcosa si sta muovendo.

L’app di messaggistica di proprietà di Meta è già da tempo disponibile su iPhone e Mac, ma l’assenza di una versione dedicata per iPad ha lasciato per anni un vuoto evidente nell’ecosistema Apple. I tentativi non sono mancati: una beta su TestFlight era circolata già due anni fa, ma senza alcuna evoluzione concreta. Questa volta, però, il silenzio potrebbe davvero essere sul punto di spezzarsi.

Un segnale che si inserisce in un contesto più ampio

Il riferimento non è isolato. Anche Instagram, altro servizio del gruppo Meta, sembrerebbe pronto a colmare una lacuna storica, con un’app nativa per iPad attualmente in sviluppo. A quanto pare si tratta di indicazioni che potrebbero far svoltare una situazione, portando Meta a pensare a WhatsApp per iPad come una soluzione primaria e non più di secondo piano.

WhatsApp per iPad chiuderebbe tutte quelle soluzioni temporanee mal elaborate

Tutti gli utenti che fino ad oggi sono riusciti ad utilizzare l’applicazione di messaggistica sul loro iPad, hanno dovuto fare ricorso ad applicazioni di terze parti molto spesso anche mal elaborate. In questo modo potrebbero collegare il loro account WhatsApp a quello presente sul loro iPhone, garantendo una simultaneità importante. C’è dunque tanta attesa proprio per questo, al fine di beneficiare di un’esperienza molto più fluida ed integrata.

Per chi usa l’iPad quotidianamente, magari anche come strumento principale, si tratta di un limite significativo. Un’app pensata appositamente per i tablet Apple potrebbe davvero cambiare le carte in tavola, colmando una lacuna che dura ormai da troppo tempo.