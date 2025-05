Porsche chiude un’epoca: Boxster e Cayman a benzina vanno in pensione

Dal prossimo ottobre, le Porsche Boxster e Cayman con motore a benzina usciranno definitivamente di scena. La storica casa tedesca infatti ha deciso di chiudere la produzione di questi modelli. Segnando così la fine di un’era per due delle sportive più amate dagli appassionati. Tale cambiamento però non è improvviso. In quanto già nel 2024, Porsche aveva sospeso gli ordini all’interno dell’Unione Europea a causa delle nuove normative sulla cybersecurity. Ma ora anche i mercati internazionali seguiranno la stessa sorte. Di conseguenza i veicoli attualmente in produzione saranno gli ultimi con motorizzazione endotermica.

La metamorfosi silenziosa delle iconiche sportive di Stoccarda targate Porsche

Insomma, non ci saranno più nuove versioni a benzina. Porsche ha infatti scelto di puntare esclusivamente sulla mobilità elettrica per il futuro di questi due modelli. Una decisione coerente con l’evoluzione del mercato e con gli obiettivi ambientali che l’ azienda ha abbracciato da tempo. Boxster e Cayman, dunque, si preparano a rinascere in una veste completamente nuova

Il futuro delle due sportive è già in fase di sviluppo e i prototipi sono attualmente impegnati in test su strada. Le immagini spia diffuse online mostrano in particolare una versione avanzata della nuova Boxster elettrica, che potrebbe debuttare nei primi mesi del 2026. La Cayman dovrebbe seguire nella seconda metà dello stesso anno.

Il design sarà rinnovato. Ma l’obiettivo principale sarà mantenere la tipica esperienza di guida Porsche. Per questo motivo, le batterie verranno montate dietro i sedili anteriori, in una posizione simile a quella dei motori centrali dei modelli tradizionali. Si tratterà di un’architettura a 800volt, pensata per garantire ricariche rapide e prestazioni elevate. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbero esserci anche versioni con doppio motore e trazione integrale. Anche se sarebbe la prima volta che entrambe le sportive adottano questa soluzione. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma Porsche ha più volte confermato che il passaggio all’elettrico non compromette lo spirito dei suoi modelli più famosi.