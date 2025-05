Elon Musk si assicura il futuro in Tesla: resterà finché non muore, le sue parole

Elon Musk non molla, anzi diventa sempre più predominante. Durante un intervento al Qatar Economic Forum di Doha, il fondatore e CEO di Tesla ha infatti respinto, con decisione, ogni ipotesi di un suo imminente ritiro. Di fronte a un pubblico internazionale, collegato in videoconferenza, egli ha dichiarato che resterà alla guida dell’azienda ancora per almeno cinque anni. “A meno che non muoia”, ha aggiunto poi scherzando, ma lasciando intendere chiaramente che non ha alcuna intenzione di andarsene.

Controllo rafforzato e fiducia nel mercato: Musk passa al contrattacco dopo mesi di incertezze

Di recente infatti, le voci su un possibile cambio di vertice erano diventate sempre più insistenti. Alcune avevano perfino indicato che il consiglio d’amministrazione fosse alla ricerca di un nuovo CEO. Musk ha voluto smentire in modo diretto, ribadendo il suo impegno totale, ma soprattutto la sua grande attenzione nei confronti di Tesla. La sua partecipazione alle dinamiche dell’amministrazione Trump avevano fatto storcere il naso a molti, ma ora Musk sembra voler rimettere al centro dei suoi interessi l’industria e l’innovazione.

Non si tratta soltanto di restare CEO. Musk vuole rafforzare, ancora di più, il proprio peso all’interno dell’azienda. L’ uomo oggi detiene circa il 12,77% delle azioni, ma il suo obiettivo è quello di salire al 25%. Non per motivi economici, specifica, ma per ottenere un controllo più solido e per impedire che eventuali turbolenze interne possano metterlo da parte senza reali motivazioni. Secondo le sue parole, ciò gli garantirebbe una sicurezza sufficiente, senza però renderlo del tutto intoccabile.

Sul fronte economico, Musk ha poi voluto rassicurare analisti e investitori. A suo dire, la crisi nelle vendite degli ultimi mesi è ormai alle spalle. Solo il mercato europeo continua a mostrare qualche segnale di debolezza, ma a livello mondiale Tesla starebbe vivendo una nuova fase di crescita. Nessuna emergenza sulla domanda, nessuna flessione interessante all’orizzonte. Insomma, l’azienda, secondo Musk, ha ripreso vigore e guarda al futuro con grande fiducia.