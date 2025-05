Galaxy Ring: il nuovo update migliora monitoraggio sonno ed energie

Oggi torniamo a parlarvi di Samsung Galaxy Ring, il primo anello intelligente dell’azienda sudcoreana che venne presentato ufficialmente a luglio dell’anno scorso per poi arrivare in Italia qualche mese dopo, oggi nello specifico vi parliamo del nuovo aggiornamento che promette di rendere questo piccolo dispositivo ancora più utile e indispensabile per chi ha particolare occhio sulla propria salute e qualità del sonno, si tratta ovviamente di novità che si integrano perfettamente con l’applicazione Samsung Health e puntano a offrire un quadro curato e coerente con il nostro stato di benessere.

L’aggiornamento nello specifico ha iniziato a farsi vedere in Corea del sud ma ovviamente in tutta probabilità presto arriverà anche oltre i confini nazionali e dunque all’interno del mercato globale, quindi sebbene ci sia ancora da pazientare le premesse sembrano davvero importanti.

Migliorano moltissimi parametri

La prima grande novità consiste nel cosiddetto punteggio energetico, si tratta di una metrica che Samsung utilizza per fornirci una sintesi chiara e diretta in merito alla nostra forma fisica e il recupero del sonno, grazie al nuovo update il calcolo diventerà ancora più preciso grazie ad un’introduzione garantita da Samsung definita come activity regulatory, quest’ultima consentirà di registrare regolare con maggiore accuratezza la quantità di attività fisica svolta durante l’arco della giornata, il tutto grazie ad una più puntuale acquisizione di dati in merito il sonno, frequenza cardiaca, allenamenti e movimento quotidiano, i quali porteranno ad un feedback decisamente più utile, il tutto sarà infatti elaborato dall’intelligenza artificiale della piattaforma che ci suggerirà delle azioni concrete per migliorare il nostro stato di benessere.

Ma non è tutto, il nuovo aggiornamento infatti introduce una nuova funzionalità che consentirà una sinergia con Smart Things, la piattaforma di Samsung per la casa intelligente, ciò significa che l’anello potrà dialogare con i dispositivi presenti all’interno dell’abitazione e compatibili con la piattaforma per consentire ad esempio di regolare termostati, luci o altoparlanti intelligenti, per creare un ambiente perfetto per un riposo efficace e soddisfacente.