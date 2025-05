Oppo Reno 14 e 14 Pro: i segnali del debutto mondiale

Dopo la recente presentazione in Cina, Oppo non si ferma. L’azienda cinese sembra pronta a portare i nuovi Reno 14 e 14 Pro anche fuori dai confini nazionali. Nonostante la serie sia aggiornata con frequenza quasi semestrale, questa volta c’è un indizio chiaro. Questo suggerisce infatti una futura disponibilità mondiale. L’azienda ha anche annunciato l’integrazione di Gemini. L’intelligenza artificiale di Google, nelle sue app principali come Note, Calendario e Orologio. Questo dettaglio è significativo, perché le app di Google e la sua AI non sono accessibili in Cina. La presenza di Gemini lascia dunque intendere che Oppo stia pensando a un lancio oltre il mercato domestico.

Caratteristiche tecniche e prezzi: un confronto tra i modelli Oppo

Gemini non sarà solo un assistente virtuale: potrà estrarre informazioni e svolgere compiti direttamente nelle app Oppo, facilitando l’esperienza utente. Ad esempio, sarà possibile chiedere a Gemini di riassumere un documento lungo e salvarlo direttamente in Note o di organizzare un viaggio e aggiungere i dettagli al Calendario. Queste funzioni, già viste in altri brand come Samsung, mostrano come Oppo voglia migliorare l’integrazione tra AI e applicazioni quotidiane, rendendo i propri dispositivi più intelligenti e versatili.

I due modelli presentano caratteristiche di alto livello. Il Reno 14 avrà un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K. E refresh rate a 120Hz. È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8350. Affiancato da RAM LPDDR5X e memoria UFS 3.1. La batteria è da 6.000 mAh con ricarica rapida a 80W. Mentre la fotocamera principale ha un sensore da 50 MP. Questo modello è disponibile in diverse configurazioni di memoria. E i prezzi sono vari. Partono da circa 346 euro sul mercato cinese.

Il Reno 14 Pro, invece, si distingue per uno schermo OLED più grande da 6,83 pollici. In questo caso la risoluzione è di poco superiore. Ma ha medesimo refresh rate. Il processore è un MediaTek Dimensity 8450. Sempre supportato da RAM LPDDR5X e storage UFS 3.1. La batteria è leggermente più capiente, da 6.200 mAh, con ricarica rapida a 80W. Anche qui il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica. I prezzi partono da circa 433 euro per la versione base. Ma possono superare i 550 euro per il top di gamma. Entrambi i dispositivi vantano certificazione IP69 e materiali di pregio.