Oppo Reno 14 e 14 Pro sono ufficiali: ecco le specifiche tecniche

Oppo presenta i suoi nuovi Reno 14 e Reno 14 Pro. Si tratta di due dispositivi di fascia medio-alta che, almeno per ora, sono riservati al mercato cinese. I due modelli si presentano con un’estetica originale e specifiche tecniche di alto livello. Pensate per chi cerca un’esperienza premium senza sforare nel top di gamma. L’ispirazione estetica viene dalle profondità marine. Non a caso, entrambi gli smartphone vantano la certificazione IP69, tra le più elevate per resistenza a polvere e acqua.

Design e materiali premium per i nuovi Oppo

L’attenzione al dettaglio non si ferma all’estetica. Entrambi i telefoni sono sottili e leggeri. Il Reno 14 che pesa solo 187 grammi e misura 7,42 mm di spessore. Mentre il Reno 14 Pro è leggermente più grande e arriva a 201 grammi. La scocca dei Reno 14 è realizzata in metallo. Mentre il display è protetto dal resistente OPPO Crystal Shield Glass. A tal proposito, il Reno 14 monta uno schermo OLED da 6,59 pollici. Con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz. Mentre il Reno 14 Pro offre un pannello OLED da 6,83 pollici leggermente più ampio.

Il comparto fotografico è degno di nota su entrambi i modelli. I dispositivi presentano sensori da 50 MP su ogni lente, dalla principale alla ultra-grandangolare. Fino al teleobiettivo con zoom ottico 3,5x e stabilizzazione ottica (OIS). Anche la fotocamera frontale da 50 MP garantisce selfie nitidi grazie all’autofocus integrato.

Il modello base è alimentato dal chip MediaTek Dimensity 8350. Mentre il Reno 14 Pro, presenta il più potente Dimensity 8450. Entrambi i modelli utilizzano RAM LPDDR5X e storage UFS 3.1, garantendo prestazioni veloci e fluide. Una delle caratteristiche più sorprendenti è la batteria. L’Oppo Reno 14 integra una generosa unità da 6.000 mAh, mentre il modello Pro spinge ancora più in là con ben 6.200 mAh. Entrambi supportano la ricarica rapida a 80 W.

I prezzi variano da 346 euro per il modello base da 12GB+256GB. Fino ad arrivare a 557 euro per il modello Pro da 16GB+1TB. Al momento, Oppo non ha comunicato se tale nuova gamma arriverà anche sul mercato internazionale.