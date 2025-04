Nintendo per Switch 2, lo spot nostalgico.

Oggi il mondo del gaming è sempre più ampio. Nuovi giochi e console escono molto frequentemente proprio per rendere l’esperienza di gioco molto più bella. Anche la Switch 2 sta per essere lanciata, infatti il suo debutto sarà programmato per il 5 giugno. I preordini della console sono riaperti anche negli USA ed ecco che Nintendo ha sfruttavo questa occasione per usare il marketing.

Nintendo e Switch, la questione del Marketing e delle cose nostalgiche.

La grande N ha pubblicato recentemente uno spot pubblicitario per la sua nuova console e vede come attore principale e protagonista Paul Rudd, e non è una scelta dettata dalla casualità. La pubblicità di Switch 2 richiama un ormai lontano spot mandato in onda nel 1991 dove si vedeva sempre come protagonista il medesimo attore e pubblicizzava la vecchia console dell’ora la Super Nintendo, o SNES. Se amiamo Nintendo probabilmente siamo riusciti a scoprire la connessione tra le due clip, e la casa produttrice lo ha esplicitato ripubblicando nuovamente il vecchio spot sulla piattaforma Youtube. Ricordiamo il vecchio motto con cui la pubblicità concludeva ovvero “ora giochiamo con la potenza” adesso è cambiato con “ora giochiamo insieme” segnando il cambio d’identità di Nintendo in questi ultimi 24 anni.

La scelta nostalgica di Nintendo, comunque, riesce a rendere questo spot come un’esplicitazione di questa console intesa come prodotto. La Switch 2 presenta un prezzo al lancio non tanto accessibile a tutti gli utenti infatti il prezzo è di 469,99 euro o 509,99 euro con integrato il bundle con Mario Kart World. La sua estetica è molto elegante e seriosa, con una lineup composta di giochi di terze parti che interessano un pubblico maturo come Elden Ring e Cyberpunk 2077. Da questo spot comprendiamo che l’obbiettivo principale di utenti a cui mira Nintendo è ai teenager, non ai bambini, chissà magari riguardava chi già giocava con un controller Nintendo nel 1991.