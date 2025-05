Huawei Freebuds 6, le migliori open-fit del 2025 – Recensione

Nell’importante evento di Berlino di Maggio 2025, Huawei ha presentato numerosi prodotti, oltre Huawei Watch 5 (link recensione) e Watch Fit 4 Pro (link recensione), hanno visto la luce anche le nuoviissime Huawei Freebuds 6, la versione più aggiornata e recente delle rinomate open-fit (più comunemente chiamate con il design a goccia), cuffiette true wireless di alta qualità che innalzano notevolmente il livello della resa audio e dell’indossabilità. Scopriamole da vicino con la nostra recensione completa.

Confezione e Design

All’interno della confezione troviamo l’essenziale per il corretto funzionamento del prodotto, ovvero la custodia di ricarica (con il caratteristico design ad ovetto), un set di adattatori realizzati in gomma, così da poterli utilizzare a prescindere dalla conformazione dell’orecchio, il cavo USB-C per la ricarica e la manualistica del caso.

E’ proprio la custodia di ricarica il punto da cui partiamo, disponibile in tre colorazioni differenti (bianco, nero o viola, quest’ultima è la nostra in prova), è interamente realizzata in plastica con finitura opaca su tutta la parte esterna. Il look è moderno, minimale e dalle curve sinuose, capaci di creare un continuum e tutt’uno con la vostra mano, migliorandone l’ergonomia (anche se con le mani bagnate è leggermente scivolosa). I materiali utilizzati sono davvero di ottima qualità, resistenti ed affidabili, ma soprattutto la finitura non trattiene praticamente le impronte, il che è sicuramente è un bene per l’utilizzo quotidiano. Le dimensioni sono ridotte, sta letteralmente nel palmo di una mano, precisamente sono di 66,2 x 49,9 x 26,8 millimetri, con un peso di 40,3 grammi circa. Sulla superficie possiamo trovare un LED di stato, posto anteriormente con poco sopra il logo Huawei, ed un pulsante fisico per il pairing sul lato. La ricarica avviene tramite la porta USB-C nella parte inferiore, impreziosita da un un piccolo contorno lucido che ne accresce l’estetica e l’eleganza.

Il meccanismo di apertura è fluido, procedura che si può tranquillamente eseguire con una sola mano, dotato di cerniere resistenti ed affidabili. I due auricolari sono inseriti negli appositi alloggiamenti con aggancio magnetico, anch’esso resistente (infatti capovolgendo la custodia non escono). Quest’ultimi presentano il classico design a goccia, tecnicamente chiamato open-fit, pensato per adattarsi perfettamente al padiglione auricolare di ogni soggetto, senza risultare invadenti all’interno del canale uditivo. L’ergonomia è davvero ottima, una volta indossate ve ne dimenticherete completamente, anche se non sono troppo stabili e sarà necessaria un po’ di pratica (in questo senso tornano utili i gommini inclusi in confezione, conferiscono maggiore stabilità), prima di raggiungere il settaggio corretto. La finitura lucida le rende decisamente eleganti ed adatte ad ogni outfit, peccato che trattengano molto le impronte e rischino di sporcarsi facilmente, ricordando essere certificate IP54, ovvero con resistenza a schizzi d’acqua e polvere. Dimensionalmente sono abbastanza piccole, poiché raggiungono 30,6 x 18,5 x 24 millimetri, con un peso di 4,9 grammi.

Specifiche tecniche

Huawei Freebuds 6 integrano un driver dinamico da 11 millimetri, a cui si aggiunge il driver a diaframma planare, le prime del mondo Huawei, ed anche la tecnologia Huawei Bass Turbo, per riuscire ad incrementare i bassi fino a 14Hz e le alte frequenze fino a 48 kHz. A completare una scheda tecnica davvero di tutto rispetto, ci pensano il supporto alla trasmissione lossless, fino a 2,3 Mbps, passando poi per i codec L2HC, LDAC e AAC, oltre alla certificazione Hi-Res Wireless Audio.

Tanti dettagli tecnici che possono essere riassunti brevemente in poche parole: sono le migliori per quanto riguarda il mondo open-fit, c’è davvero poco da dire o da discutere. I miglioramenti rispetto alla generazione precedente si vedono e si sentono, il volume massimo raggiungibile è elevato, senza perdita di dettaglio o distorsione di alcun tipo. La resa audio è bilanciata ed equilibrata, i bassi sono più dettagliati e nitidi, anche se con evidenti limiti per quatno riguarda il design.

Le Huawei Freebuds 6 integrano cancellazione attiva del rumore (comunemente definita ANC), una scelta che a prima vista potrebbe apparire superflua, ma che ben presto si rivela essere perfettamente a fuoco. In un prodotto di questo tipo è chiaro che l’isolamento passivo è quasi assente, di conseguenza l’avere la possibilità di sopprimere il rumore ambientale, anche in minima parte, riesce a migliorare l’isolamento del soggetto. E’ chiaro che non si possono raggiungere livelli di isolamento totale o assoluto, proprio perché il design dell’auricolare non lo permette, tuttavia è possibile notare un buon lavoro nella riduzione.

La presenza di microfoni sull’intera superficie delle cuffiette permette di gestire senza alcun problema le chiamate, sfruttando l’eccellente esperienza di Huawei nella soppressione dei rumori ambientali, ad esempio il vento (tanto apprezzata su altri modelli). La voce non è mai metallica, e all’altro capo del telefono non si sono mai lamentati del rumore in cuffia. L’autonomia è un altro punto saldo delle Huawei Freebuds 6, difatti gli utenti possono pensare di utilizzarle per un massimo di 6 ore continuative, prima di doverle riporre all’interno della custodia per approfittare dei 4 cicli (massimi) di ricarica che riesce a garantire. E’ chiaro che sono numeri molto variabili, che dipendono direttamente dall’utilizzo (o meno) dell’ANC, dal livello di volume, da quante chiamate vengono effettuate e così via.

Applicazione e Gesture

L’utilizzo del prodotto non richiede il download dell’applicazione ufficiale, sono compatibili con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia iOS, che Android o HarmonyOS. Coloro che vogliono godere di una maggiore personalizzazione devono fare affidamento sull’app AI Life. Dotata di interfacce facilmente comprensibili ed adatte a tutti, l’app permette di scegliere tra vari preset di equalizzazione, oppure di modificare manualmente tutta l’equalizzazione, oltre che aggiornare il software ed apportare piccole modifiche alle gesture. Molto interessante è la possibilità di collegare il prodotto in contemporanea a due dispositivi, così da poter ascoltare la musica riprodotta ad esempio dal notebook, mentre si può rispondere allo smartphone, senza dover effettuare disconnessioni o riconnessioni.

Le cuffiette supportano vari movimenti, da eseguire sull’area di sensibilità, data l’assenza di un pulsante fisico, quali doppio/triplo tocco, swipe o mantenimento della pressione. L’unico non modificabile è lo swipe, con lo scorrimento sull’asticella per la regolazione del volume. Ricordiamo che l’utente può scegliere tra due/tre comandi per ogni tocco, non spaziare a piacimento.

Conclusioni

In conclusione Huawei Freebuds 6 sono davvero cuffiette che testimoniano quanto l’azienda cinese abbia lavorato duramente nel tentativo di migliorarle in modo approfondito, prendendo pienamente spunto dalle richieste della community e dalla sua esperienza passata. Il passo in avanti è notevole, a partire dall’ergonomia e dall’usabilità quotidiana, passando poi per l’ottima qualità audio (la migliore del settore), per finire con la cancellazione del rumore che comunque riesce a garantire un discreto isolamento (entro certo limiti). La batteria è molto buona, in linea con le aspettative, come anche il prezzo di vendita. La scelta tra un in-ear o open-fit, dipende direttamente dalle esigenze dell’utente finale, un dispositivo di questo tipo è chiaramente molto più facile da indossare, meno invasivo ed adatto ad un utilizzo quotidiano, meno per l’attività fisica, anche se dobbiamo ammetterlo che i gommini presenti in confezione riescono a migliorare la vestibilità e l’aderenza, che altrimenti non sarebbe poi così perfetta.

Le cuffiette sono disponibili direttamente sullo Huawei Store Italia ad un prezzo di listino di 159 euro, in tre colorazioni, e con inclusa nel prezzo Huawei Loss Care per 12 mesi. Fino al 29 giugno 2025 è presente il coupon AMKTFB620, da inserire in fase d’acquisto, per riuscire a ridurre la spesa di 20 euro, ed arrivare così ad un investimento finale di soli 139 euro (questo coupon è valido solo sul sito ufficiale Huawei).