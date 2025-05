Amazon offre questo tablet a prezzo folle: approfittatene subito

Quale momento migliore se non questo per procedere con l’acquisto di un nuovo tablet che si contraddistingue grazie a un rapporto qualità/prezzo eccezionale? Non a caso, il tablet G2 del marchio Goodtel è dotato del sistema operativo Android 13 che offre, dunque, velocità e sicurezza anche grazie al supporto del potente processore da 2GHz.

Se volete dunque dare il via a esperienze di streaming efficienti e fluide questo modello è perfetto per voi. A ottimizzare ulteriormente l’esperienza d’uso, infatti, è il display IPS da 10 pollici che offre colori vivaci. Un’ottima autonomia viene invece garantita dalla presenza di una batteria da 6000 mAh, combinata con un sistema operativo efficiente e un sistema di risparmio energetico, che consente al tablet di funzionare a lungo.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Tablet G2 a prezzo folle su Amazon

Oggi Amazon consente di acquistare un tablet da poter utilizzare giornalmente per portare a termine semplici progetti o visualizzare contenuti online spendendo pochissimo. Oltre alle importanti caratteristiche già citate di cui dispone questo modello, non possiamo non porre l’attenzione sulla qualità audio. Caratteristica che viene ottimizzata dalla presenza di due altoparlanti stereo che assicurano un tono chiaro che permette all’utente di godere di un surround 3D.

Nessun problema per quanto riguarda l’archiviazione di file e documenti dato che il G2 dispone di 10 GB di RAM e 64 GB di ROM con supporto all’estensione di memoria MicroSD.

Approfittate subito dello sconto messo a disposizione da Amazon per acquistare il tablet G2 al prezzo di soli 63,99 euro anziché 69,99 grazie a un -9% sul prezzo di listino. A questo prezzo folle, il costruttore include nella confezione anche mouse, tastiera, custodia, adattatore OTG, pellicola protettiva per schermo e caricabatterie. Un’occasione unica, dunque, per mettere da parte il vostro vecchio tablet.