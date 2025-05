CoopVoce EVO 150: 150GB e minuti illimitati a soli 6,90€!

Hai presente quando trovi un’offerta telefonica che ti fa dire: “Aspetta, davvero costa così poco?” Ecco, CoopVoce ci è andata molto vicina con la sua EVO 150. Se non ne hai mai sentito parlare, tieniti forte: 150 GIGA, minuti illimitati e 1000 SMS a 6,90 € al mese. Ma la parte migliore? È per sempre. Nessuno scherzo, nessuna sorpresa dopo sei mesi. Quello è il prezzo, punto.

Con EVO 150, CoopVoce punta su semplicità, trasparenza e giga veri

E se ti muovi entro il 28 maggio, c’è anche un bel regalo: l’attivazione è gratuita e, se resti cliente per almeno tre mesi, ti arriva pure un cashback di 20 €. Sì, ti ridanno indietro dei soldi solo per aver fatto una scelta intelligente. Non capita tutti i giorni.

L’offerta è attivabile online, comodamente da casa. Puoi farti spedire la SIM o, se preferisci, ritirarla in uno dei tantissimi punti vendita Coop. E se hai un telefono compatibile, puoi scegliere anche la eSIM: tutto digitale, nessuna attesa, sei subito operativo.

EVO 150 non ha costi nascosti: niente vincoli, nessun costo extra, hotspot incluso, e il servizio “LoSai” di Coop è già attivo. Anche i numeri a sovrapprezzo sono bloccati, così non rischi di spendere più del previsto. Insomma, è pensata davvero per chi vuole semplicità e trasparenza.

Ah, e la copertura? CoopVoce si appoggia alla rete TIM, quindi parliamo di una copertura del 99,8% in tutta Italia. C’è anche il VoLTE, che ti permette di telefonare in alta definizione e continuare a navigare mentre chiami. Una chicca per chi usa molto lo smartphone.

Un’altra cosa carina: con il servizio “Autoricarica con la spesa”, puoi trasformare i tuoi punti Coop in credito telefonico. È gratuito e super comodo, soprattutto se fai già la spesa lì.

E, se ami le scelte green, sappi che le SIM spedite a casa sono ecoSIM: fatte con plastica riciclata, addirittura da vecchi frigoriferi. Un piccolo gesto che però dice molto.

In poche parole? È un’offerta onesta, chiara e conveniente. E se hai bisogno, il servizio clienti è sempre disponibile, anche via chat. Se stai cercando una nuova tariffa, forse è il momento giusto per fare il salto.