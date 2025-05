Conti in banca in pericolo: WhatsApp e la nuova truffa in rete

A quanto pare, d’ora in avanti WhatsApp sarà un luogo leggermente meno sicuro rispetto al passato, il noto social di messaggistica istantanea infatti è utilizzato da davvero tantissimi utenti tra cui purtroppo però sono presenti anche persone poco raccomandabili che vedono in WhatsApp un mezzo per trarre un profitto non indifferente, stiamo parlando ovviamente dei truffatori che sfruttano la nota piattaforma di messaggistica per i loro fini fraudolenti ai danni delle vittime, chi sono utenti comuni, magari poco esperti in materia di truffe online.

Da diversi mesi ormai i truffatori sfruttano la nota piattaforma di messaggistica per ingannare le vittime, questo poiché si sono resi conto che WhatsApp può rappresentare un ottimo metodo per entrare in contatto con le vittime potenziali dal momento che consente di raggiungere molte più persone rispetto ai classici SMS e mail, l’obiettivo rimane ovviamente sempre lo stesso, ottenere informazioni sensibili da poter utilizzare a proprio vantaggio tra cui ovviamente spiccano i codici di accesso bancari per poter penetrare all’interno dei conti correnti, anche qui in Italia il fenomeno non ha tardato ad arrivare, scopriamo insieme come funziona la nuova Truffa che sta colpendo tantissime persone in modo da poterci difendere efficacemente.

Truffa svuota conto corrente

La nuova truffa che sta martoriando davvero tantissimi utenti esordisce con un semplice messaggio WhatsApp da parte dei truffatori che si fingono la banca dell’utente, questi ultimi contattano la vittima con la scusa di dover recapitare una comunicazione di natura davvero molto urgente che però può essere consegnata solo in video chiamata a per motivi di sicurezza e privacy, così facendo i truffatori convincono la vittima a intercedere e a seguire le istruzioni ovviamente dannose, dopo infatti la convincono ad attivare la condivisione schermo e a effettuare il login all’interno della propria pagina personale della banca, in questo modo ovviamente potranno copiare i dati di accesso per poi usarli a proprio piacimento per svuotare il conto della vittima facendo dei bonifici a se stessi.