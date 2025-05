Amazon regala uno sconto pazzesco sull'Oppo A40

Amazon ha in serbo una promozione molto speciale per tutti gli utenti che vogliono acquistare un Oppo A40 in questi giorni, arriva infatti uno sconto del 33% applicato in automatico direttamente sul valore di listino di uno dei prodotti più ricercati ed amati dal pubblico.

Ufficialmente lanciato sul mercato nel corso del terzo trimestre del 2024, lo smartphone è caratterizzato da un peso di 186 grammi, con dimensioni che raggiungono 165,71 x 76,02 x 7,68 millimetri di spessore, appoggiandosi comunque ad un display da 6,67 pollici di diagonale, che raggiunge risoluzione 720 x 1604 pixel, fermo restando essere un IPS LCD di ottima qualità con refresh rate addirittura a 90Hz (e 16 milioni di colori).

Amazon, ottimo sconto su Oppo A40

Una promozione mai vista prima che abbassa di molto il prezzo di vendita di uno dei migliori smartphone della fascia bassa, Oppo A40 è disponibile all’acquisto a soli 119,99 euro, approfittando in questo modo dell’importante riduzione del 33% rispetto ai 179,99 euro previsti in origine di listino. L’ordine può essere effettuato premendo qui.

E’ chiaro che per uno smartphone di fascia bassa non sia necessariamente presente un comparto fotografico di alto livello, difatti nella sua parte posteriore sono integrati solamente due sensori: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 2 megapixel, il tutto per riuscire a godere di una buona resa video e fotografica. Anteriormente, invece, è possibile trovare un sensore da 5 megapixel con un impatto discreto anche per l’effetto bokeh. Spostando l’attenzione nel reparto batteria, possiamo trovare un sensore da 5100mAh, più che sufficiente per riuscire a godere di una buona autonomia, anche se la ricarica rapida non è effettivamente “rapida” quanto vorremmo. La connettività non delude con WiFi 6, bluetooth 5.3, GPS e USB type-C 2.0.