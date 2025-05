Red Magic 10S Pro, svelata in Cina la nuova serie di smartphone da gaming

In queste ore, Nubia ha lanciato la nuova famiglia Red Magic 10S Pro. Presentati in esclusiva per il mercato cinese, i Red Magic 10S Pro e 10S Pro+ sono caratterizzati da un hardware di assoluto livello che consente agli utenti di non scendere a nessun compromesso.

I dispositivi sono pensati per offrire ai giocatori la possibilità di divertirsi in mobilità senza temere l’autonomia o le prestazioni. Le similitudini tra le due varianti sono molte, come il display e il System-on-Chip mentre le differenze giustificano la presenza di due modelli distinti.

Per entrambi, Red Magic ha scelto un display OLED flat da 6,85 pollici realizzato da BOE con una risoluzione che raggiunge 1.5K. Il refresh rate è di 144Hz mentre il touch sampling rate raggiunge il valore di 960Hz.

La serie Red Magic 10S Pro rappresenta un enorme passo avanti rispetto alla precedente generazione di smartphone da gaming

La luminosità massima di 2000 nits consente di rendere altamente leggibile lo schermo anche sotto il sole. La fotocamera frontale integrata sotto il display da 16MP conferma l’attenzione ai dettagli e la volontà di offrire agli utenti la massima superficie utile possibile.

Le prestazioni di Red Magic 10S Pro e 10S Pro+ sono assicurate dal SoC Snapdragon 8 Elite Leading Edition, una versione overcloccata del chipset Qualcomm. Il sistema può contare su memorie RAM LPDDR5T e storage UFS 4.1 per offrire la massima velocità in lettura e scrittura dei dati.

L’introduzione del sistema “Hot Wheels” consente di gestire il sistema di raffreddamento attivo integrato nei device. La camera di vapore è abbinata ad una ventola che gira ad altissimi regimi di rotazione per garantire un raffreddamento continuo ed ottimale anche quando il dispositivo è sotto sforzo.

La vocazione da gaming emerge dai tasti dedicati sulla spalla dei device che imitano i grilletti dei controller. Sui Red Magic 10S Pro e 10S Pro+ trova spazio una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP a cui si affianca un sensore ultrawide da 50MP e un’ottica macro da 2MP. Completa la scheda tecnica una batteria da 7.500mAh e supporto alla ricarica rapida a 120W per il Red Magic 10S Pro+ mentre la capacità si riduce a 7.050mAh e 80E per il modello base. I prezzi in Cina partono da circa 600 euro al cambio e arrivano a superare i 900 a seconda dei modelli e delle specifiche.