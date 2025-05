Comet vi salva dall’afa: correte ai ripari dal caldo con queste PROMO

Il vostro gatto cerca di rinfrescarsi già nel frigorifero? È ufficiale: l’estate è in arrivo e con essa tornerà la temuta afa. Ma niente panico, c’è Comet e con le sue super offerte restare freschi è più semplice di quanto pensiate. Chi ha detto che per combattere il caldo servono muri bucati, installazioni complicate e spese esorbitanti? Basta la scelta giusta al momento giusto. Il caldo vi insegue ovunque in casa e non c’è pace? L’umidità vi tormenta? Il ventilatore non basta più? Serve qualcosa di più potente, elegante e pratico. Vi meritate un’estate comoda, fresca e anche un po’ hi-tech. E quando la temperatura sale, Comet risponde con una carrellata di prodotti top, prezzi shock e soluzioni intelligenti per ogni esigenza. Portate il comfort a casa vostra, senza stress e senza sudore. Perché soffrire quando c’è Comet?

La tua estate fresca inizia qui da Comet

Per chi vuole un climatizzatore potente e compatto, il Mitsubishi Clima Monosplit 9000 BTU MSZ-DW25 + MUZ-DW25 è perfetto: solo 499 euro. Se cercate qualcosa di insolito e più elegante, il Dyson Cool Formaldehyde è il top di gamma in super sconto a 599 euro. Per ambienti grandi e umidi, scegliete il deumidificatore Argo Dry Pury Evo Wf 31, silenzioso e veloce: 279,90 euro da Comet. Se lo spazio è poco, ma l’umidità è tanta, il Comfee’ Cf-dehu-30 è la soluzione più pratica: 199,90 euro. Per chi non vuole installazioni invasive, il Climatizzatore Monoblocco Olimpia Splendid Unico Next 12 Hp Evan è l’alleato ideale: ora a 1799 euro.

Cercate un’opzione versatile tutto l’anno? Il Dyson Purificatore Termoventilatore Hot+Cool Gen1 45485701 è vostro a 449 euro. Chi vuole freschezza ed efficienza può scegliere il Samsung Clima Monosplit 12000 BTU AR12TXHQBWKNEU + AR12TXHQBWKXEU a soli 399 euro. Per piccoli spazi, ecco Olimpia Splendid Aquaria S1 10 P: pratico e compatto, ora a 129,90 euro. Infine, il comando perfetto lo potrete avere scegliendo il Meliconi Telecomando universale Ac100, da Comet in promo a 12,99 euro. Tutti questi device sono disponibili solo da Comet, dove il caldo si combatte a suon di prezzi super. Andate qui per accedere alle promo.