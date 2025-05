Amazon regala un Samsung Galaxy a 100 euro con sconto del 43%

I prodotti Samsung Galaxy sono indiscutibilmente tra i più amati e ricercati dal pubblico, per la loro capacità di mettere a disposizione specifiche tecniche di alto livello, condite con estetica, materiali di costruzione e prestazioni uniche. I prezzi, tuttavia, sono proporzionati alla qualità del prodotto, e spesso sono proibitivi. Qui entra in gioco Amazon, con la sua costante capacità di ridurre la spesa da sostenere, come nel caso delle Samsung Galaxy Buds3.

Le cuffiette true wireless di cui vi parliamo oggi sono davvero molto interessanti, sono completamente compatibili con qualsiasi smartphone in commercio, che sia iOS o Android poco cambia, presentando allo stesso tempo la tecnologia di cancellazione adattiva del rumore (o ANC), per facilitare l’isolamento del soggetto dall’ambiente circostante. L’audio è Hi-Fi a 360 gradi, ottima soluzione con immersività completa, sfruttando anche la certificazione IP57 per utilizzarle in ogni momento della giornata.

Iscrivetevi a questo canale Telegram e riceverete ogni giorno i migliori codici sconto Amazon gratis con le offerte speciali direttamente sul vostro smartphone.

Samsung Galaxy Buds3: l’offerta disponibile su Amazon

Fino a poco tempo fa nessuno si sarebbe mai immaginato di poter spendere così poco per l’acquisto delle Samsung Galaxy Buds3. Dovete sapere, infatti, che il listino del prodotto è di 179,90 euro, cifra più che bilanciata per la qualità offerta, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di ridurre drasticamente nel periodo del 43%, fino a scendere ad una spesa finale da sostenere pari a soli 102,86 euro. Acquistatele premendo qui.

Il prodotto è attualmente disponibile sul mercato in due colorazioni differenti, entrambe sono in promozione, per questo motivo potrete scegliere praticamente quella che più preferite. Sulla superficie delle cuffiette sono presenti due microfoni, che permettono di gestire alla perfezione le chiamate, con audio nitido e cristallino, anche grazie all’altoparlante migliorato presente internamente.