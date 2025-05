ho. Mobile: 200GB in 5G con prezzo assurdo, ecco la promo che batte Iliad

ho. Mobile presenta una nuova offerta con 200 giga, minuti e SMS senza limiti e, per la prima volta, accesso al 5G incluso. Il piano ha un costo fisso di 9,99€ al mese, senza aumenti nel tempo e senza vincoli contrattuali.

L’offerta è disponibile per chi effettua la portabilità da vari operatori, con un costo di attivazione una tantum che parte da 2,99€, variabile in base al gestore di provenienza. Una volta attivata, la tariffa resta stabile e completa, pensata per chi vuole una navigazione veloce e una gestione semplice della propria linea. Si tratta quindi di costi estremamente contenuti, soprattutto per chi stava cercando un gestore per liberarsi del suo vecchio provider ormai troppo costoso.

Disponibile anche in formato eSIM per attivazione immediata

Tra le opzioni di attivazione c’è anche la eSIM, il formato virtuale della SIM che consente di iniziare subito a usare l’offerta senza attendere spedizioni o ritiri in edicola. La eSIM può essere selezionata al momento dell’ordine al costo aggiuntivo di 1,99€.

Per chi preferisce la SIM tradizionale, è possibile completare l’attivazione anche con SPID, rendendo il processo più rapido e sicuro. In alternativa, si può ricevere la scheda a casa o ritirarla nei punti convenzionati.

Assistenza via WhatsApp integrata

A rendere ancora più interessante la proposta di ho. Mobile c’è la nuova assistenza tramite WhatsApp, un servizio comodo per ricevere supporto direttamente via chat. Un modo pratico per gestire richieste, domande e chiarimenti senza dover chiamare o utilizzare l’app.

Con questa offerta, ho. Mobile unisce ampio traffico dati, rete veloce e supporto digitale, puntando su un’esperienza d’uso semplice e su un prezzo competitivo. Una proposta adatta a chi cerca connettività affidabile, attivazione veloce e strumenti moderni per gestire la linea. Chiaramente queste offerte sono soggette a disponibilità, ma almeno per ora non ci sono indicazioni su quando scadrà la soluzione in questione.