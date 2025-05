Starfield: la versione per PS5 sempre più vicina?

Di recente, è emerso un ulteriore indizio che ha alimentato le speranze dei fan di PlayStation. Si tratta della comparsa del logo PS5 all’interno di Creation. Ovvero lo spazio dedicato alle mod di Starfield. Anche se non si tratta di una conferma ufficiale, è facile intuire che qualcosa stia bollendo in pentola. Ciò soprattutto con l’estate alle porte, periodo dell’anno tradizionalmente ricco di annunci e reveal presentati durante eventi e conferenze.

Ricordiamo che Starfield è stato pubblicato per la prima volta a settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Raccogliendo grande attenzione per il suo vasto universo e le sue ambizioni narrative. Successivamente, l’espansione Shattered Space ha introdotto nuovi contenuti e approfondito ulteriormente l’universo di gioco. Ora l’attenzione si concentra su cosa riserverà il futuro. Al momento, Bethesda dovrebbe concentrarsi sull’arrivo di The Elder Scrolls VI. Eppure, il marchio potrebbe comunque affiancare il lancio su PS5 con contenuti aggiuntivi, come un nuovo DLC. Tutto lascia quindi presagire che il debutto di Starfield su PlayStation non sia più una semplice ipotesi. Ma un progetto concreto in fase di finalizzazione. Non resta dunque che attendere per i prossimi annunci ufficiali sulla questione.