PLAUD NotePin, il registratore vocale che ci ha deluso per i costi e la qualità – Recensione

PLAUD NotePin è pubblicizzato come un piccolo registratore vocale indossabile potenziato dall’intelligenza artificiale: indossato come un pendente Fitbit, promette di registrare conversazioni quotidiane e trasformarle in note testuali e riassunti. Sul piano hardware offre caratteristiche avanzate (microfoni MEMS di qualità, 64 GB di memoria, batteria da 20 ore di registrazione continua) e supporta oltre 50 lingue. In teoria dovrebbe semplificare riunioni, lezioni e interviste, trasformando audio in trascrizioni, mappe concettuali e riepiloghi intelligenti. Tuttavia, nonostante questi aspetti attraenti, nella pratica emergono gravi limiti e costi complessivi tali da far dubitare della convenienza dell’acquisto. Già abbiamo provato Plaud Note nella nostra recensione e purtroppo questo dispositivo non ci ha per niente fatti ricredere.

Il NotePin è un piccolo dispositivo indossabile che si appende al collo o alla giacca come un pendente: l’idea è di portarsi dietro un “secondo cervello” sempre attivo. Il design è curato e discreto, e l’hardware promette una qualità audio elevata anche in ambienti rumorosi. In alcuni test si è apprezzata la chiarezza di registrazione e la durata della batteria (fino a 20 ore di uso continuo). L’app mobile dedicata consente di sincronizzare le registrazioni e i risultati di trascrizione sullo smartphone. Tuttavia, fin dalle prime fasi di utilizzo appaiono alcune pecche: l’app risulta poco intuitiva e “un po’ disordinata”, e alcune funzioni (come il riconoscimento dei vari speaker) non sono ancora affidabili. Alcuni recensori notano che, una volta avviata la registrazione, non è possibile interromperla prima del termine.

Limitazioni pratiche e problemi riscontrati

Un punto dolente del NotePin è la gestione delle trascrizioni. Il piano base fornito con l’acquisto garantisce solo 300 minuti di trascrizione al mese (pari a 5 ore). Per chi registra molto, 5 ore possono esaurirsi velocemente. Superare il limite richiede un abbonamento aggiuntivo a pagamento, che rapidamente alza il costo d’uso del prodotto. In confronto, molti concorrenti digitali offrono già di base più minuti o piani gratuiti più generosi senza bisogno di acquistare alcun dispositivo hardware.

Un altro problema pratico è l’impianto audio: nonostante i microfoni di qualità, il NotePin non registra in stereo e non può essere orientato verso diverse persone; rimane fissato al petto e cattura tutto nell’ambiente circostante. Inoltre, il NotePin interrompe forzatamente la registrazione alla scadenza del timer mensile o quando si esauriscono i minuti inclusi, il che può tagliare l’audio durante una riunione. In sostanza, gli utenti segnalano che gestire le registrazioni e le trascrizioni spesso non è più comodo rispetto a registrare con lo smartphone e poi trascrivere con app dedicate.

Costo del dispositivo e abbonamento

Il costo complessivo è un’altra grande criticità. Il solo dispositivo NotePin costa circa 190 euro. A questo va aggiunto il prezzo dei servizi online di trascrizione. Plaud offre un piano base “Starter” incluso, che però concede solo 300 minuti/mese. La versione Pro richiede invece un abbonamento annuo (circa 89 euro all’anno) per aumentare il limite fino a 1200 minuti mensili e sbloccare funzioni avanzate. Superati questi minuti va acquistata un’ulteriore quota (ad esempio pacchetti da 6000 minuti all’anno per circa 269 euro). Tutto questo porta la spesa annua per un utente medio a cifre considerevoli: device + 1 anno pro si avvicinano a 300 euro.

Test NotePin

Ho effettuato diversi test con il registratore vocale e devo dire che in alcuni casi ha funzionato molto bene mentre in altri mi ha veramente fatto perdere tempo.

Test 1: Riunione aziendale (ambiente silenzioso)

Durante una riunione in ufficio ho testato per la prima volta il PLAUD NotePin. Ho trovato la qualità audio generale abbastanza buona, le voci sono state registrate chiaramente e la trascrizione è risultata precisa. Ho però riscontrato che l’identificazione dei diversi relatori non è stata sempre affidabile: in alcuni casi, l’applicazione ha confuso tra loro i colleghi con timbri vocali simili. Un altro problema è stato non poter interrompere la registrazione quando la riunione è finita prima del previsto. Sono stato costretto a lasciare il dispositivo acceso inutilmente, consumando i minuti di trascrizione gratuiti.

Test 2: Registrazione all’aperto in ambiente rumoroso (bar)

Ho voluto testare il dispositivo in un bar molto affollato per simulare una situazione reale, come potrebbe accadere durante un’intervista informale. La qualità audio si è rivelata deludente: il microfono MEMS cattura bene i suoni ravvicinati, ma il rumore ambientale ha fortemente compromesso la qualità delle trascrizioni, creando frequenti errori. La registrazione, inoltre, ha avuto difficoltà nell’identificare correttamente la mia voce rispetto al mio interlocutore, creando confusione nella trascrizione finale.

Test 3: Problemi con l’app e sincronizzazione

Un giorno, dopo un’ora di registrazione continua, ho tentato di sincronizzare i dati con l’app sul mio smartphone Android. L’operazione è risultata lenta e poco intuitiva: ci sono voluti quasi 15 minuti per completare la sincronizzazione, e più volte l’app si è bloccata. Ho dovuto riavviare il processo due volte prima di riuscire a completarlo correttamente. Anche la consultazione delle note trascritte dall’app si è dimostrata poco pratica, con un’interfaccia confusa e tempi di caricamento eccessivamente lunghi.

Test 4: Limiti del piano base e costi eccessivi

Dopo aver registrato diverse riunioni durante la settimana, ho esaurito rapidamente i 300 minuti mensili inclusi nel piano base. Il dispositivo, improvvisamente, ha smesso di trascrivere le nuove registrazioni, notificandomi semplicemente che avrei dovuto passare all’abbonamento Pro per continuare. Ho trovato estremamente fastidioso essere interrotto nel bel mezzo di un progetto lavorativo importante. Valutando i costi, ho scoperto che il piano Pro avrebbe richiesto un investimento aggiuntivo significativo, non giustificato dalle funzionalità offerte.

Confronto con alternative su Android/iOS

Per molte delle funzioni del NotePin non è indispensabile un hardware dedicato. Esistono numerose app e servizi su Android e iOS che svolgono compiti analoghi:

– Otter.ai (Android/iOS/Web): servizio molto popolare di trascrizione automatica. Il piano base è gratuito e offre 300 minuti di trascrizioni mensili.

– Google Recorder (Android): l’app di registrazione vocale integrata sui Google Pixel permette di trascrivere in tempo reale senza Internet, registrando audio e testo sincronizzato. È gratuita e traduce il parlato in parole ricercabili.

– Voice Memos e Just Press Record (iOS): Memo Vocali gratuito senza trascrizione automatica. App come Just Press Record registra audio e genera trascrizioni acquistabile con un unico pagamento senza abbonamento annuale.



Conclusioni

Il PLAUD NotePin rimane una soluzione innovativa per chi vuole un registratore vocale sempre con sé, ma alla luce dei test e delle recensioni risulta difficile consigliarne l’acquisto. I pregi non compensano le criticità emerse: limiti nel software, vincoli nei piani di utilizzo e, soprattutto, un costo complessivo elevato tra dispositivo e abbonamenti. In confronto, molte app gratuite o più economiche ottengono risultati simili senza obbligare a investimenti onerosi.

Verdetto: PLAUD NotePin offre tecnologie avanzate di trascrizione vocale, ma i suoi numerosi limiti pratici e il costo complessivo molto alto (dispositivo + abbonamenti) rendono l’acquisto poco consigliabile. Chi cerca un modo per trascrivere note vocali farà meglio a valutare le alternative gratuite o a basso costo disponibili per Android e iOS.