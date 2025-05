Xiaomi 15S Pro: arriva il chip proprietario Xring 01

Xiaomi ha ufficialmente confermato i rumors. Il Xiaomi 15S Pro sarà il primo dispositivo ad avere il nuovo chip proprietario Xring 01. La notizia è stata annunciata dal fondatore e CEO della compagnia. È Lei Jun che ha scritto la news sui suoi profili social. Questo chip rappresenta un passo importante per Xiaomi. E sarà il cuore pulsante non solo del 15S Pro ma anche del tablet Xiaomi Pad 7 Ultra. Per sviluppare questo potente chip Xring 01 l’azienda ha fatto un investimento di quasi 2 miliardi di dollari. Ma Xiaomi già prevede di investire altri 7 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Questo perché vorrebbe espandere la propria produzione di semiconduttori.

Xiaomi 15S Pro: quali sono le aspettative e i tempi di lancio

Il chip Xring 01 è stato realizzato utilizzando un processo produttivo a 3 nanometri. Una delle tecnologie più potenti nel campo dei semiconduttori. Ciò significa che il nuovo processore sarà capace di offrire prestazioni più elevate. Ma soprattutto maggiore efficienza energetica rispetto ai modelli precedenti. Secondo i dati riportati da Geekbench, il chip avrà una CPU a 10 core. Si confermano così che le voci passate su un’architettura octa-core erano sbagliate. Il Xring 01 ha ottenuto un punteggio di 3119 punti in single-core. E 9673 punti in multi-core. Il che lo posiziona tra i processori di fascia alta attualmente disponibili.

Ad oggi, non è ancora stata confermata una data precisa per il lancio di Xiaomi 15S Pro. Ma l’evento di presentazione del chip Xring 01 è stato fissato al 22 maggio. Con questa mossa, Xiaomi si prepara a competere sul mercato dei dispositivi di fascia alta con una proposta unica. Vuole puntare a prestazioni superiori. E soprattutto ad un chip sviluppato internamente. Il Xiaomi 15S Pro sarà dunque uno dei modelli più attesi del 2025. Con l’idea che l’adozione di un processore proprietario possa dare all’azienda una marcia in più rispetto ai suoi concorrenti.