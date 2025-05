Radeon RX 9060 XT ufficiale: ecco la sfida alla RTX 5060

AMD ha presentato ufficialmente durante il Computex 2025 la sua nuova GPU dedicata alla fascia mainstream, parliamo della RX 9060 XT, una scheda che ovviamente come potete intuire andrà a competere con le schede RTX 5060 nelle varianti liscia e Ti, l’azienda tinta di rosso ha deciso di portare la scheda sul mercato in due varianti esattamente come fatto dalla controparte tinta di verde, infatti una scheda da 8 GB di RAM e una con 16 GB, la seconda rappresenta la scelta obbligata per chi vuole spingersi oltre il full HD.

Le schede in questione arriveranno sul mercato il prossimo 5 giugno, in America i prezzi al dettaglio suggeriti sono di 290 $ per la variante da 8 GB ed i 349 $ per quella da 16 GB, pare chiaro come il listino caratterizzato dal prezzo minimo suggerito sia ampiamente a favore di AMD, ovviamente però ci sono da tenere in considerazione tra gli elementi cruciali, la potenza effettiva, il rincaro sul mercato e soprattutto la capacità di tutte le parti coinvolte di mantenere il prezzo stabile.

Le specifiche tecniche

32 CU (basate su architettura RDNA 4)

32 core RT

64 core AI

Clock operativo massima in Boost: 3,13 GHz

Potenza consumata: 150 e 182 W (8 GB e 16 GB)

Connettività PCIe 5.0

RAM GDDR6, 8 o 16 GB

Porte: DisplayPort 2.1a e HDMI 2.1b

Secondo l’azienda tinta di rosso la variante da 16 GB dovrebbe essere almeno il 6% più veloce rispetto alla RTX 5060 Ti, ovviamente si tratta di stime ottenute da test effettuati dalla società stessa, bisognerà attendere che la scheda arrivi in commercio per ottenere delle recensioni indipendenti che ovviamente forniranno un’idea più critica e distaccata rispetto alle informazioni diffuse da AMD, sicuramente tutto ciò che è stato da fare e attendere per capire se quanto dichiarato si trasformerà in realtà o meno, ciò che c’è di certo è che ovviamente tutto ciò gioverà al mercato dal momento che avremo un’iniezione di nuovi prodotti che potrebbe aiutare a far abbassare il prezzo medio di tutte le schede grafiche attualmente in commercio.