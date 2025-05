Android 16: effetti meteo interattivi per foto sempre più reali

Google aumenta le possibilità di personalizzazione visiva con la nuova beta di Android 16, disponibile per gli smartphone Pixel. Una delle funzioni più interessanti introdotte in questa versione riguarda l’integrazione di effetti atmosferici all’interno delle foto utilizzate come sfondo. Nebbia, pioggia, neve o sole diventano elementi grafici che interagiscono attivamente con il soggetto ritratto, dando l’impressione che l’immagine reagisca al contesto climatico. La funzione, chiamata “Meteo”, può riflettere in automatico le condizioni meteorologiche della posizione dell’utente, oppure essere impostata manualmente per mantenere un effetto persistente.

Forme, AI e notifiche: Android 16 dà una nuova vita alla schermata di blocco

Oltre a rendere gli sfondi più realistici, Android 16 introduce anche una maggiore dinamicità grazie al ritorno dell’effetto “Cinematico”, ora potenziato. Attivabile con il comando “Aggiungi movimento 3D a questa foto“, esso crea una leggera animazione che simula il movimento del soggetto sullo sfondo quando si inclina il dispositivo. L’esperienza visiva risulta così più profonda e coinvolgente, facendo sembrare lo smartphone una finestra animata sul mondo.

Non si tratta però solo di estetica. L’intelligenza artificiale diventa centrale nell’organizzazione delle immagini grazie alla funzione “Forma”, pensata per evidenziare automaticamente il soggetto principale delle foto. Una cornice colorata e ben definita appare intorno a persone, animali o oggetti, selezionati dal sistema. Le persone possono scegliere tra diverse forme, ovale, rettangolare, esagonale e altre, ma non ancora modificarne posizione o grandezza. Google, però, sta già valutando modifiche per offrire un controllo più preciso nella versione finale.

Anche la schermata di blocco riceve un’importante revisione. Oltre alla gestione delle notifiche già visualizzate, ora nascondibili con un semplice tocco, arriva la funzione “Aggiornamenti in tempo reale”. Ispirata al sistema iOS, questa permette di visualizzare informazioni aggiornate in diretta, come il tempo di arrivo di una consegna o i risultati sportivi, direttamente dalla lockscreen. Insomma, tutto ciò corrisponde ad un chiaro passo in avanti verso un’interazione più smart e contestuale con il dispositivo, segno che Android 16 punta su una personalizzazione intelligente, in grado di unire estetica e utilità quotidiana.