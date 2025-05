BYD Dolphin Surf: debutto europeo dalla fabbrica ungherese

BYD avanza ancora nel mercato europeo. La nuova fabbrica a Szeged, nel sud dell’Ungheria, è quasi pronta ad accendere i motori della produzione. Sarà il primo stabilimento del marchio nel nostro Continente, un impianto che segna l’inizio di una trasformazione . Qui sarà costruita anche la BYD Dolphin Surf, la compatta elettrica che ha attirato l’attenzione con il suo design distintivo e una dotazione generosa. Il trasferimento della produzione in Europa, previsto entro la fine dell’anno, permetterà a BYD di aggirare i dazi imposti dall’UE sulle auto importate dalla Cina. Una mossa che cambia le carte in tavola. D’altronde, Stella Li, vicepresidente esecutivo del gruppo, ha già espresso il desiderio che il brand venga percepito come profondamente radicato nel mercato europeo.

BYD Dolphin Surf: elettrica compatta, carattere deciso

La BYD Dolphin Surf si posiziona nel Segmento B con un’identità forte. Linee fluide, finiture curate, interni moderni e tecnologie di bordo avanzate. Dotata di sistemi di assistenza alla guida, infotainment intuitivo e comfort da categoria superiore, vuole fare la differenza. L’autonomia è ottimizzata per l’uso quotidiano, con batterie efficienti e tempi di ricarica ridotti. Il prezzo? Accessibile, pensato per contrastare un’offerta di piccole elettriche ancora poco competitiva. La produzione locale potrebbe spingere ulteriormente il listino verso il basso. Cosa succede quando stile, tecnologia e prezzo si incontrano? Una potenziale scossa in un segmento che attende protagonisti credibili.

L’impianto ungherese non sarà solo una fabbrica. BYD punta a creare un ecosistema industriale locale, sfruttando la sua filiera integrata. Saranno coinvolti fornitori europei, si svilupperanno competenze in loco e nasceranno diversi posti di lavoro, migliaia secondo le stime. Tutto ciò porterà ad una crescita economica concreta per l’Ungheria. Nel 2026 sarà pronta una seconda fabbrica, questa volta in Turchia, segno di una strategia ben definita. Inoltre, sempre in Ungheria, è previsto un Centro di sviluppo dedicato alla progettazione dei modelli europei. La Dolphin Surf non sarà sola, ma vedremo presto altre auto BYD sulle strade.