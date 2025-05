Lyca Mobile: 150GB in 5G tutti i mesi per una cifra bassissima

Lyca Mobile, è probabilmente il provider che tutti vorrebbero sottoscrivere per via delle sue grandi opportunità. Effettivamente con un prezzo bassissimo di soli 5,99 € al mese, garantisce minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero e gestore e tra l’altro 150GB di traffico Internet in 5G mensili. Anche il prezzo non cambia mai, dura per sempre, peraltro con un periodo totalmente gratuito.

I primi due mesi sono gratuiti con Lyca Mobile

Chi sceglie un provider di questo genere può avere inoltre un vantaggio incredibile rispetto a tutte le altre soluzioni di altre aziende: i primi due mesi sono gratis. Questo è ciò che Lyca Mobile ha in serbo per i suoi nuovi utenti, per cui i primi 60 giorni non si pagherà nulla per poi cominciare a pagare 5,99€ al mese

Nessuna restrizione sul gestore di provenienza

La promozione è aperta a tutti gli utenti, senza distinzioni basate sull’operatore di provenienza. Che si arrivi da TIM, Vodafone, Iliad o un altro operatore virtuale, è possibile passare a Lyca Mobile senza complicazioni. La portabilità del numero è semplice e veloce, e consente di mantenere il proprio numero di telefono.

Connessione in 5G e prezzo bloccato

L’offerta si distingue per la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi, una caratteristica che permette di sfruttare al massimo i 150 GB inclusi. Inoltre, il prezzo di 5,99€ al mese è garantito per sempre, senza aumenti o rimodulazioni future.

Una scelta per chi vuole risparmiare senza rinunciare a tanti giga

Lyca Mobile punta su trasparenza e convenienza, proponendo un piano completo a un costo davvero competitivo. L’offerta è perfetta per chi usa molto internet, guarda video in streaming o naviga sui social, senza preoccupazioni.

Con i due mesi gratuiti, Lyca Mobile si propone come una delle alternative più vantaggiose sul mercato, ideale per chi vuole provare un nuovo operatore senza rischi.